Al centro commerciale fa capolino un gigante labirinto con i personaggi delle favole

E' pronto a trasformarsi in un magico regno della fantasia, Le Befane Shopping Centre di Rimini, che sabato 23 e domenica 24 settembre ha preparato una festa all'insegna della creatività dedicata a tutti i bambini e alle loro famiglie. Sarà un 'Mondo Meravigliastico' ad accogliere i visitatori del centro commerciale riminese, pronti a essere stupiti dal labirinto gigante dentro il quale si aggireranno tanti personaggi delle favole per incredibili incontri ravvicinati.

In piazza Zara inoltre, in una scenografia caratterizzata da enormi rose di carta, ci saranno momenti di gioco con animatori, laboratori aperti a tutti, truccabimbi, gadget e palloncini colorati, mentre un corpo di ballo si esibirà in coreografie itineranti nelle piazze e nella galleria del centro commerciale. Concluderà la festa, domenica 24, uno spettacolo di magia e cabaret.

Programma di sabato 23 e domenica 24 settembre 2023

Dalle 15.00 laboratori creativi per realizzare rose di carta

Alle 16.30 e alle 18.30 esibizione del corpo di ballo

L'evento è realizzato da Le Befane Shopping Centre di Rimini in collaborazione con Studjo di Mauro Forbicini, il corpo di ballo PerformanceLab con la regia di Valeria Fiori e Eleonora Gennari, il Laboratorio 7e45 di Elena Cerreti.