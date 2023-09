Il centro commerciale conia il "Malatesta Talent Show", pronti a sfidarsi sul palco dieci cantanti

Domenica, 1 ottobre, a partire dalle ore 16,30 il Centro Commerciale I Malatesta diventa palcoscenico de “I Malatesta Talent Show”, il contest artistico presentato da Gianfranco Gori e con la partecipazione speciale del cantautore Sergio Casabianca, che vedrà in gara dieci cantanti contendersi il podio e i premi in palio. Oltre all’esibizione live di domenica, gli artisti saranno ciascuno protagonista di un videoclip che, pubblicato nelle pagine social del Centro Commerciale nei giorni successivi all’esibizione, sarà votato dai ‘Like’ del pubblico.

Sarà quindi una ‘giuria’ social a decretare i tre vincitori. In palio mille euro totali di buoni spesa da utilizzare presso il Centro Commerciale e un premio speciale del valore di 1000 euro messo a disposizione dall’Agenzia Audio Tre e dal Centro Commerciale I Malatesta, attribuito al cantante considerato ‘miglior talento dell’evento’ consistente in due giorni di studio di registrazione presso FarmHouse di Rimini per la registrazione professionale del proprio singolo o demo.

“Sarà un vero piacere presentare la prima edizione de I Malatesta Talent Show – dice il conduttore Gianfranco Gori che negli anni ha collaborato a oltre 500 manifestazioni e presentato migliaia di giovani, alcuni dei quali divenuti veri big, come Laura Pausini, Gladys Rossi, Kelly Joice, Raffaella Cavalli, Francesca Gollini -. Il pubblico scoprirà che il talento dei fantastici finalisti è solo la punta dell’iceberg dell’incredibile ondata musicale che ci ha travolto. Sono sempre più rare le occasioni per mostrare il talento dei giovani artisti e dare loro un’opportunità concreta di produrre un brano inedito. Ricordo con piacere gli amici che hanno intrapreso una carriera con ottimi risultati: in ognuno c’era entusiasmo e voglia di comunicare; in questi ragazzi sento lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di giocare”.

All’augurio di Gori si associa quello di Sergio Casabianca, special guest dell’evento canoro, artista poliedrico che ha al suo attivo numerose collaborazioni con grandi nomi della musica e l’apertura di concerti come quello di Zucchero a Parma, Irene Fornaciari, Filippo Graziani, Iskra Menarini, Andrea Mingardi, Paolo Belli, i Nomadi e tanti altri… “Sono onorato di essere ospite di questa manifestazione – dice il ‘cant-attore’ che, nei suoi spettacoli, racconta il cuore vero della Romagna e diffonde un messaggio di profonda positività legato ai valori più autentici: l’onestà, il rispetto, la passione, la capacità di seguire i propri ideali -. Ogni volta che nasce un contest, qualsiasi sia la sua forma artistica, nascono decine di opportunità. Non è tanto importante vincerlo, ma vivere quelle opportunità. Condividere gli spazi, mettersi in gioco, mettere in gioco la propria umiltà, la capacità di ascoltare, di allenare la pazienza, sono tutte le opportunità che una sfida offre. Il contest è un contenitore d’arte, di esperienza, che mette alla prova prima di tutto se stessi. La vita è un continuo contest, c’è della bellezza anche nella sconfitta. E benvenga ogni volta che qualcuno organizza queste iniziative”.

Benvenga l’impegno e la volontà del Centro Commerciale I Malatesta che ha voluto dare spazio e visibilità al talento e che Rita Cacchi, direttore del Centro spiega così: “Lo scopo del contest è quello di sostenere le arti e gli artisti dando loro un contesto, sia virtuale, attraverso i nostri canali social, che reale, all’interno del Centro, per mostrare le proprie performance con la possibilità di vincere interessanti premi. Per il nostro pubblico sarà un’occasione per scoprire nuovi talenti della scena artistica locale per trascorrere del tempo all’insegna della musica e soprattutto per divertirsi. Auguro a tutti i partecipanti un futuro ricco di soddisfazioni ma soprattutto di divertimento perché credo che alla base debba sempre esserci una forte passione, libera e leggera. Comunque vada sarà un successo”.