Al centro commerciale proseguono a passo di danza le iniziative legate alla Love Week

Proseguono a passo di danza le iniziative della Love Week targata Le Befane Shopping Centre di Rimini. Oltre al 'Love Set' 'cuoricioso' in Galleria - una panchina e un cuore rosso come sfondo ideale per mettere in scena la storia del proprio amore e per scattare romanticissimi selfie - domenica 18 febbraio 2024 trenta ballerini di InDanza Show Academy saranno protagonisti di un doppio spettacolo, alle 16 e alle 17.

La scuola di danza riminese si esibirà infatti in piazza Zara con 'Love Sound: 100 sfumature di amore', una performance che mette al centro l'amore e quelle relazioni che fanno battere il cuore, in ogni sfumatura possibile. Danza, canto e poesia si fonderanno per regalare al pubblico emozioni uniche grazie a danzatori professionisti e a diversi campioni italiani. Direzione e coreografie del Maestro e ballerino Manuel Mazzotti.