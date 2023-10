"Cervelli e stupefacenti": 250 manifesti "mettono in mostra" il complesso fenomeno delle droghe

Più di 250 poster e manifesti improntati a rappresentare il vasto e complesso fenomeno della diffusione e contrasto alle sostanze stupefacenti nelle varie epoche in un’articolata narrazione tra storia, cultura, salute e legalità. Dal 17 al 28 ottobre 2023 si terrà a Rimini, presso l’ala nuova del Museo della Città la mostra dal titolo “Cervelli e stupefacenti” che intende sperimentare nuove modalità di comunicazione circa il mondo delle sostanze stupefacenti che riescano a superare le barriere dello stigma e dei pregiudizi e forniscano chiavi interpretative tali da sollecitare in giovani, adulti e cittadinanza riflessioni critiche e consapevoli.

L’iniziativa, promossa dall’U.O. Dipendenze Patologiche Ausl della Romagna- Rimini, dal Comune di Rimini e dalla Polizia Locale in collaborazione con la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna, esplora attraverso l’esposizione di più di 200 manifesti - suddivisi in sezioni tematiche fra cinema, musica, fumetti, comunicazione, campagne di prevenzione e sezione multimediale - come le sostanze, proibite o meno, abbiano sempre accompagnato la storia dell’uomo e quest’ultimo, inevitabilmente, abbia dovuto trovare una modalità per “fare i conti” con la loro presenza.

Obiettivo della mostra, è quello di sensibilizzare il mondo della scuola e la cittadinanza su un tema che, generalmente, viene affrontato unicamente sottolineandone la dimensione patologica che riguarda alcune sostanze (la tossicodipendenza) ma viene sostanzialmente misconosciuto per tutto quello che riguarda il rapporto complesso delle droghe (caffè, alcol, tabacco inclusi) con il mondo della letteratura, dell’arte, della musica, del cinema e del fumetto.

I servizi coinvolti accompagneranno la visione della mostra e la fruibilità di materiali e contenuti in un’articolata narrazione tra storia, cultura, salute e legalità.

Evento speciale

Mercoledì 25 ottobre 2023 alle ore 16:00 verrà dedicata una visita guidata dedicata a insegnanti, operatori del settore, educatori e a seguire dibattito sul tema comunicazione e sostanze dal titolo: “Una società senza droghe? Ai poster l'ardua sentenza! “presso sala posta al 3° piano Ala Nuova Museo. L’evento è dedicato ad una platea di massimo 45 persone, necessaria prenotazione, ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Apertura alla cittadinanza

Nelle giornate di sabato 21, domenica, 22, sabato 28 la mostra è gratuita e aperta alla libera fruizione per la cittadinanza con orario: 10:00 - 13:00 e 16:00 - 19:00