Oltre 50 musicisti e 12 solisti per “Champions!”: concerto al Parco degli Artisti

Venerdì 5 agosto, nella cornice del Parco degli Artisti di Vergiano di Rimini alle ore 21:15 Rimini Classica propone Champions!, il meglio di sette anni dei concerti cross-over con 12 cantanti che si alterneranno sul palco, Rockband, Coro e Orchestra sinfonica, per un totale di oltre 50 musicisti.

Le voci soliste saranno quelle di Alberto Bastianelli, Sergio Casabianca, Messalina Fratnic, Marco Giorgi, Roberto Moghe Moretti, Mario Mosca, Cristina Di Pietro, Simone Romanato, Giuseppe Righini, Alberta Saccani, Paola Tiraferri e Gloria Turrini. La Rockband e l'Orchestra Rimini Classica saranno dirette da Aldo Maria Zangheri.

In scaletta, solo per citarne alcune, ci saranno pezzi dei Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, con Stairway to heaven, Purple Rain, I will survive, Somebody to love, The great gig in the sky, tutte arrangiate da Marco Capicchioni.

L'ingresso è a pagamento.