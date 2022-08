Riccione, al Samsara Beach una serata all’insegna della beneficenza

Venerdì 26 Agosto dalle ore 20:45 presso il Samsara Beach di Riccione si svolgerà l'evento The Charity Party, party di beneficenza in collaborazione con Frabastè, un progetto educativo /formativo rivolto a bambini e adolescenti in difficoltà.

Durante la serata si terrà un concerto con inizio alle ore 21:30 in cui si esibiranno il tenore Ramon Vargas, il tenore chitarrista Federico Paciotti, la pianista della scala Mzia Bakhtouridze. Il tutto, presentato dall’attrice Antonella Salvucci.

Una grande occasione per fare del bene e passare una serata con grande musica di qualità.

Frabastè

È un progetto educativo /formativo rivolto a bambini e adolescenti; si parte dal bambino e lo si pone al centro della formazione, attraverso attività ludico/pedagogiche.

Il progetto è coordinato e supportato da un gruppo di famiglie, e prevede un impegno economico personale per coprire le spese delle varie attività: teatro pedagogico, educazione musicale, educazione artistica, educazione digitale, sensibilizzazione alla lettura, educazione al benessere psico/fisico /motorio.

La scuola accoglie bambini di varie etnie e con diverse abilità cognitive, permettendoci di porre l'attenzione anche sulla cooperazione e quindi sull'inclusione e accoglienza sociale.

Ci troviamo nella immediata periferia di Riccione, immersi nel verde.

Ramon Vergas - Tenore

Messicano, è uno dei più grandi tenori del momento, rinomato per la voce da tenore lirico espressivo ed agile, vero interprete del" Bel Canto". Inizia a cantare a 9 anni nel coro di voci bianche della basilica di Nuestra Senora di Guadalupe di Città del Messico, dove è nato. Studia canto al Cardenal Miranda Institute di Città del Messico. Nel 1982, dopo aver vinto il concorso vocale nazionale "Carlo Morelli" ha debuttato (22 anni) ne " Lo Speziale " a Monterrey (Messico). Nel 1986 si trasferisce in Italia dove, a Milano, vince il concorso per tenori Enrico Caruso. In questa occasione il famosissimo tenore Giuseppe Di Stefano, presidente della giuria, dichiara: "Finalmente il concorso è stato vinto da un cantante che canta bene!". Ai giornalisti che gli chiedono: "Che caratteristuiche ha?" Risponde: "Canta bene, non vi basta!". Succesivamente va a Vienna dove completa i suoi studi vocali presso la scuola dell'Opera di Stato di Vienna. Da quel momento inizia la sua carriera internazionale che lo porta a cantare nei più famosi tedatri del mondo. Nel 1992 debutta al Metropolitan di New Jork in sostitizione di Luciano Pavarotti di cui molti critici ritengono essere l'erede. Nel 1993 debutta alla " Scala" e nello stesso anno gli viene assegnato il premio " Lauri Volpi " come migliore cantante di quella stagione. Nel 1995 la critica italiana gli assegna, all'unanimità, il premio Gino Tani per le Arti. Nel 2000 British Opera Now lo dichiara miglior artista dell'anno. Succesivamente viene nominato in Austria: " Kammer Singer ", che è la massima onoreficenza concessa ai cantanti lirici e gli viene data la cittadinanza austiaca. ( Che accetta conservando anche la messicana). Oltre a continuare la sua carriera operistica nei più famosi teatri del mondo si conferma come cantante da concerto con un vasto repertorio che spazia dalle canzoni classiche italiane ai romantici lieder tedeschi e alle melodie di compositori francesi, messicani e spagnoli. Ha una vasta produzione discografica ed una sua incisione è stata inserita tra le migliori 100 prodotte da sempre al mondo.

Federico Paciotti - tenore e chitarrista

Nel 1988 forma, insieme a tre giovanissimi componenti, il gruppo "Gazosa", prodotto e portarto alla ribalta da Caterina Caselli. L'affermazione presso il grande pubblico avviene nel 2001 grazie a tre grandi avvenimenti: vittoria nella sezione "nuove proposte" del 51° Festival di Sanremo, primo tour estivo e interpretazione della colonna sonora di:"Atlantis - L'Impero perduto". Nel 2002 i "Gasosa" si piazzono decimi al Festival di Sanremo nella categoria "Big". Nerl 2013 è uno dei cinque solisti chiamati: “Le perle di Santa Cecilia" che si cimentano in : "Tra Voi Belle, Brune, Bionde" tratta dalla Manon Lescaut. È uno degli otto tenori che si esibiscono con la Tokyo Philarmonic Orchestra in due concerti tenutesi nella Basilica di San Pietro e nella Basilica di San Paolo. Nel 2014 è uno dei tre tenori selezionati fra tutte le Accademie di musica internazionale per esibirsi nella prestigiosa Liszt Academy di Budapest e nell'Auditorium Luzhniky di Mosca. Nel 2015 è ospite al fesival di Sanremo dove interpreta due arie famosissime di Giacomo Puccini:" E Lucean le Stelle" e una versione strumentale per chitarra di:" Nessun Dorma". A maggio 2017 esce, in digitale, "Rosso Opera" che nel 2018 viene prodotto anche in formato CD. Questo album fa meritare a Federico il: “Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito 2018". Nel 2017 è all'Expo di Astana per: “Red Opera”, un concerto presso la Centra Concert Hall Kazakhstan. Ha composto, inoltre, l'inno ufficiale delle Paralimpiadi Invernali 2018 a Pyongchang in Corea: brano pop interpretato dallo soprano di fama mondiale Sumi Jo, insieme alla pop star coreana Soyang.

Mzia Bakhtouridze - pianista del Teatro La Scala

Diplomata al conservatorio di Mosca, inizia subito un'intensa carriera concertistica. E' professoressa di musica da camera al Conservatorio ed ha collaborato e collabora con il teatro Bolshoi e con vari direttori Svetlanov, Rodestvenskij, Temirkanov, Vedernikov e con cantanti lirici come Elena Obraztsova, Paata Burchulaadze, Ildar Abdrazakov, Barbara Frittoli, Robertto Frontali, Ramon Vargas.

Antonella Salvucci - attrice e presentatrice

La sua carriera inizia come fotomodella e prosegue come attrice con partecipazioni a numerosi film anche in lingua inglese. In ambito televisvo conduce varie rubriche. A dicembre 2020 le viene asegnato il premio "Vincenzo Crocitti Interantional".

L’incasso della serata andrà a favore del progetto “Frabastè”