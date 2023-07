Da Charlotte de Witte a Nina Kraviz, i dj più popolari del mondo al Cocoricò. E torna la Beach Arena

La programmazione estiva del Cocoricò, leggendario club dal respiro internazionale, consacra la rinascita di uno dei luoghi simbolo della musica elettronica mondiale. Dal 1989 il club della Riviera romagnola prosegue il suo percorso di ricerca e sperimentazione, senza dimenticare e onorare l’importante passato della cultura clubbing. Un club dove cultura, musica, rispetto e amore hanno sempre trovato e troveranno spazio ed espressione.

L'appuntamento del venerdì

Ogni venerdì, a partire dal 7 luglio fino al 25 agosto, appuntamento fisso dedicato ai più giovani (ingresso possibile a partire dalla classe 2007) con Insanity: dj set e performance artistiche.

Il sabato del Cocoricò

Ingresso riservato ai maggiori di 21 anni. Dalle 18 al Cocoricò on the beach novità dell’estate per iniziare a fare festa dal tramonto: il pre-party dalle 18.00 all’una di notte sulla spiaggia hyper beach con un programma incentrato sulla techno melody.

Da mezzanotte al Cocoricò

La programmazione continua poi all’interno delle storiche sale, completamente rimesse a nuovo ognuna caratterizzata da proprie scenografie, curate nel minimo dettaglio, e da una particolare selezione musicale. La t-room: rinnovata nelle installazioni, si conferma il tempio della techno, hard techno e new rave. Il titilla: rinnovato negli spazi e nei contenuti, ospiterà electro house e acid house. La piramide: la grande sala che da sempre ospita i più grandi nomi della musica elettronica mondiale

I principali eventi

3 giugno. Piramide: Marco Carola - Leon - Ale de Tuglie - Da Vid Titilla: The Ghost - Enrica Falqui – Cole, T-room: Samantha Togni - Warind - Lele ma rue

1° luglio. Piramide: Ilario Alicante - Idriss d – Matisa. Titilla: Craig Richards – Marcolino. T-room: Ellen Allien - Ankkh

8 luglio. Piramide: Chris Liebing - lee ann roberts – Mattia Trani. Titilla: Ryan Elliott - Giammarco Orsini - dj Cream. T-room: Metaraph - v111

15 luglio - social music city c/o rimini beach arena 16:00 / 01:00 from a to z: Armonica - Charlotte de witte - Marco carola – Mathame - Tale of us c/o cocoricò 00:00 / 07:00 from a to z: piramide: Anfisa Letyago - Brina Knauss - Richie Hawtin. Titilla: Francesco del garda – Sugarfree. T-room: Blk - Somniac one

22 luglio. Piramide: Lenny Dee - Cirillo - Saccoman - Principe Maurice - Ricci jr - Sensoria live. Titilla: dj Ralf - Claudio Di Rocco - Federica Baby Doll. T-room: Mario più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, 00zicky, Franchino, Luca Pechino

29 luglio. Piramide: Nina Kraviz - Adiel - Mattia Trani. Titilla: Rossi – Leon. T-room: Nur Jaber - Caravel

5 agosto. piramide: Mochakk - Vintage Culture – Leon. Titilla: o.bee b2b - Tomas Station - Alex Neri – Cole. T-room: Clara cuve’ - z.i.p.p.o

12 agosto. piramide: Deborah De Luca 4 hours dj set - Mattia Trani live. Titilla: dj Ralf - Mind the gap. T-room: Klangkuenstler - Ivison – Sømi.

14 agosto - Galactica electronic music festival. from a to z: 999999999 - Alignment - Ankkh - dj Tennis - Enrico Sangiuliano - I hate models - Indira Paganotto - Lea Occhi - Marcolino - Nico Moreno - Sara Landri – Trym. + secret special guest

15 agosto. Piramide - Golfos: Dennis Cruz - Pawsa – Leon. Titilla: Francesco del garda - Margaret dygas - dj Cream. T-room: Charlie Sparks - Parfait - v111

19 agosto. Piramide: locodice - Cortes - Mason Collective. Titilla: Paramida - Germano Ventura. T-room: Cera khin - v111

26 agosto. from a to z: Fisher – Syreeta. Titilla: Capofortuna live - Innershades – Oriana. T-room: dax j - Hadone - Mattia Trani

Rimini Beach Arena

dalle 17.00 all'1.00

15/7 social music city

14/8 galactica

15/8 circoloco

20/8 elrow