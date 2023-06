Nel centro commerciale "brillano" gli idoli dei teenagers: ospiti Charlotte M, Ascanio e Giovanni Cricca

In seguito alla recente passerella di celebrità della serie Tv "Mare Fuori", le porte scorrevoli de "Le Befane Shopping Centre" di Rimini sono pronte ad ospitare i due nuovi giovani talenti della musica italiana. Il centro commerciale riminese, infatti, propone un doppio appuntamento con due protagonisti della scena sonora italiana, pronti ad incontrare i fan e gli appassionati nelle giornate di sabato 24 giugno Charlotte M. in coppia con Ascanio e giovedì 29 giugno Giovanni Cricca.

Sabato 24 giugno: Charlotte M. e Ascanio

Ha soltanto quindici anni ma è già un'affermata star del web, idolo della Generazione Z, capace di costruire intorno a sé un sistema di valori fatto di studio, di impegno per l’ambiente e per le cause sociali. Cantante, scrittrice e attrice, Charlotte M. sarà a Le Befane di Rimini in compagnia di Ascanio, il giovane cantante uscito dall'ultima edizione di Amici. Assieme hanno appena pubblicato la hit 'Pane e burro' e sempre assieme incontreranno sabato 24 giugno 2023 alle ore 17:30 i propri fan presso il centro commerciale per un momento musicale, meet&greet e un talk show. Dopo quattro libri, cinque canzoni e i recenti successi come attrice e doppiatrice, Charlotte M. non si ferma e, oltre al film "Charlotte M. Il Film - Flamingo Party", che sta registrando ottimi risultati su Netflix, si prepara a sbarcare a teatro per un tour che la vedrà impegnata in estate e autunno. "Incontrare di persona i miei fan per me è molto importante, ogni volta è un’emozione nuova – commenta Charlotte M. – e sono sempre contenta di condividere i miei progetti con le persone che credono in me ogni giorno. L’avventura che sto vivendo è un sogno dal quale non vorrei svegliarmi mai".



Giovedì 29 giugno: Giovanni Cricca

Da qualche giorno risuona nelle radio e in streaming 'Australia' il nuovo singolo di Cricca, pseudonimo di Giovanni Cricca, giovanissimo cantante famoso per la sua recente partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Il singolo anticipa sia l'EP intitolato 'Cricca' contenente 6 tracce in uscita il prossimo venerdì 23 giugno ma anche l'incontro del cantautore originario di Rimini e residente a Riccione, con tutti i suoi fan di giovedì 29 giugno 2023 alle ore 17:30 presso Le Befane Shopping Centre di Rimini. Un'occasione nella quale Cricca darà vita ad un momento musicale e ad un meet & greet con tutti i suoi sostenitori. Figlio di operatori umanitari - e impegnato lui stesso come 'angelo del fango' durante la recente alluvione in Romagna - la sua hit "Se mi guardi così" ha già superato i 2 milioni di streaming su Spotify.