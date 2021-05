Che colore ha la libertà? Un concorso per giovani artisti

L'Associazione Commercianti Granaio dei Malatesta di San Giovanni in Marignano, con il Patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano propone un concorso rivolto pittori, fotografi, scultori, graffitari, scrittori, stilisti, artisti e artigiani di ogni materia dai 14 anni in su. Il concorso è riservato alla presentazione di opere artistiche inedite, in forma e formato liberi, riguardanti la tematica: "Libertà e Colori" da mettere poi in esposizione, nel periodo estivo, nelle vetrine di negozi e attività dell'Associazione. L’artista potrà rappresentare la tematica secondo il proprio immaginario e scegliendo la forma di espressione preferita. La libertà (e le sue forme di espressione), e/o i Colori, in tutti i sensi in cui questi concetti possano venire intesi e interpretati, rappresentano il tema e l’oggetto del concorso.

"L'ultimo anno ha rappresentato per tutti una vera rivoluzione. - afferma Monica Mazzini, Presidente dell'Associazione commerciale- Specialmente durante il primo lockdown, la nostra quotidianità - per come la conoscevamo - ha cambiato forma, e ognuno di noi ha trovato nuovi significati nel concetto di "Libertà" su cui poche volte prima di oggi ci siamo fermati a riflettere. Per questo abbiamo pensato che chiunque ami e pratichi l'arte, in ogni sua forma e tipologia, abbia ricevuto da questa esperienza un'occasione preziosa di sperimentare emozioni nuove, maturare riflessioni e trasformarle in Espressione artistica. Ci farebbe piacere poter condividere arte e bellezza in questo momento così delicato, anche attraverso le nostre attività commerciali"

"Si tratta - afferma l'Amministrazione comunale- di un'idea innovativa che da una parte promuove il valore dell'arte e della cultura dei quale tutti avvertiamo la mancanza, e dall'altro valorizza il nostro centro storico quale contenitore ideale di una mostra diffusa sul tema della libertà. Iniziative come questa ci riempiono di orgoglio e ci mostrano quanto la comunità marignanese si sappia reinventare e creare contenuti e proposte sempre nuove. Stiamo preparando un'estate "aperta" a San Giovanni con proposte innovative e creative e ringraziamo l'Associazione Granaio dei Malatesta per questo importante slancio."

Come partecipare

La richiesta di partecipazione, dovrà essere presentata, compilata in ogni parte, e trasmessa tramite e-mail all’indirizzo commercianti.sgm@gmail.com, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021

A questo link si trovano il bando ed il regolamento: https://docdro.id/d5DCvQm

A questo link il modulo di partecipazione: https://docdro.id/zyQT7MJ