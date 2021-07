“Che cosa fanno oggi i filosofi?”, serata dedicata al filosofo Umberto Eco

In occasione dei 750 anni della città, il Comune di Cattolica propone una serata dal titolo Umberto Eco: il bello, il brutto, il gusto dedicato alla figura del filosofo e in particolare ai suoi studi sull'arte. Un'edizione speciale della rassegna Che cosa fanno oggi i filosofi?, mercoledì 21 luglio alle 21 nella piccola arena di Piazza del Tramonto, tra il porto e l'arenile di Cattolica. Interverranno Marcello Di Bella, ideatore della rassegna, Riccardo Fedriga, professore associato presso il dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell'Università di Bologna e in particolare studioso di filosofia medievale, Claudio Paolucci, professore associato di filosofia e teoria dei linguaggi nella stessa Università. È prevista la presenza di Renate Ramge Eco, esperta di didattica museale. a cura di Marcello Di Bella?con la partecipazione di Riccardo Fedriga e Claudio Paolucci. Attesa per la serata Renata Ramge Eco

Che cosa fanno oggi i filosofi? è un ciclo a cadenza annuale di conferenze a tema, organizzato dalla biblioteca comunale di Cattolica e sostenuto da Umberto Eco; iniziato nel 1980, il programma è proseguito fino a oggi e si è inteso, per la sua rilevanza e originalità, inserirlo nel vasto programma per il 750° anniversario della nascita della città.??L’immagine utilizzata per la grafica dell'evento è un disegno dal titolo La valle dell’Eco creato da Pasquale Derudas, grafico e ammiratore di Umberto Eco, alla morte del filosofo nel 2016. nel 2016, Ingresso libero fino ad esaurimento posti