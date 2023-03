"Che mito il museo!", al via gli appuntamenti di lettura animate per bambini

A partire da domenica 2 aprile il Museo del Territorio di Riccione propone tre pomeriggi dedicati alla mitologia, grazie alle letture animate sui personaggi del mondo greco, dal titolo Che mito il museo!

Attraverso le storie e le avventure di Narciso, Eros ed Ercole, i bambini andranno alla scoperta, in maniera divertente, di storie e miti di antica civiltà. Al termine, una breve visita guidata all’interno del Museo illustrerà le testimonianze più significative del passato di Riccione e dei suoi dintorni, dalla preistoria all'età romana.

“Ci colleghiamo al successo che hanno le letture animate in Biblioteca per proporre nuove letture rivolte ai bimbi con un taglio tutto nostro: dedicato al mito - spiega Andrea Tirincanti, responsabile del Museo del Territorio – Un tema, quello del mito che abbiamo già trattato nei nostri laboratori e che vogliamo riproporre ai più piccoli. Grazie ad un corso che abbiamo realizzato internamente con Silvio Castiglioni i nostri operatori si sono formati per dare vita a divertenti letture animate”.



Le letture sono rivolte a bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

L’ingresso è libero su prenotazione.



Programma :

Che mito il museo!