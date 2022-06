Radio Talpa e Cheap Wine in concerto festeggiano insieme il compleanno

Sabato 25 giugno, ore 21.30, sul palco di piazza 1 Maggio a Cattolica saliranno i ChepWine per festeggiare i 25 anni di attività e lo faranno insieme a Radio Talpa che, invece, festeggia i 45 anni dalla nascita. Si potrebbe definire il concerto dei compleanni. Il concerto dei Cheap Wine sarà anticipato dal rock dj-set firmato Radio Talpa. Appuntamento dalle ore 20,00. Ingresso libero. Cheap Wine è la più importante rock and roll band indipendente italiana con una produzione discografica di tutto rispetto che annovera 13 album ed il quattordicesimo in arrivo a fine estate. Centinaia e centinaia di concerti in Italia e all’estero, i loro hit tramessi da radio europee e americane. Ogni loro esibizione live è una scarica di adrenalina pura capace di trasmettere tutta la potenza del loro sound chitarristico e sintetizzare attraverso una lettura del tutto personale 50 anni di musica rock. Energia allo stato puro, unita ad una padronanza tecnica straordinaria rende un concerto dei Cheap Wine sempre qualcosa di imperdibile ed il pubblico cosmopolita dell’estate Cattolichina lo potrà verificare sabato 25 giugno. L’evento è organizzazione Radio Talpa in collaborazione con il Comune di Cattolica.