Chiara Bersani porta a teatro il proprio "Sottobosco"

Dal 19 al 29 marzo, L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino ospiterà la residenza creativa per la ricerca e la composizione del nuovo spettacolo di Chiara Bersani dal titolo Sottobosco.

Sottobosco rappresenta l’ottava tra le 12 produzioni internazionali che saranno realizzate e coprodotte da altrettanti tandem produttivi nella cornice del progetto europeo Stronger Peripheries: A Southern Coalition, L’arboreto-Teatro Dimora è stato scelto come luogo di residenza creativa per sette produzioni.

Chiara Bersani è l’artista selezionata per questo ottavo tandem di produzione che vede coinvolti come coproduttori Teatro di Sardegna, Cagliari (Italia); Bunker, Ljubljana (Slovenia). La selezione è avvenuta attraverso una call aperta il 29 aprile e chiusa il 27 maggio 2022; la seconda delle due call promosse dal progetto per artisti residenti in Italia.

Sottobosco costruisce un ambiente in cui gruppi estemporanei di persone con disabilità si potranno incontrare e diventare comunità.

Di questo ambiente, ad oggi, conosciamo solamente la stratificazione. Ci sarà un cielo sopra le nostre teste, inaccessibile e orizzontale, nel quale si muoveranno suoni e luci con la stessa inesorabile andatura dell’universo che si espande.

Ci sarà un sottobosco che vivrà sotto quel cielo e sarà abitato dai performer, dal pubblico, da altri suoni e altre luci che vivranno tremanti come i corpi e le piante.

Cosa ci sia tra il cielo e il sottobosco ancora non lo sappiamo.

La scuola elementare del teatro e della danza. Nella mattinata di lunedì 27 marzo una classe della scuola elementare di Montelabbate parteciperà alla residenza di Chiara Bersani con il coordinamento di Margherita Gigante, e la redazione e documentazione a cura di Francesca Giuliani.

Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi. Martedì 28 marzo alle ore 19:00 si terrà un pomeriggio di condivisione del lavoro svolto in residenza da Chiara Bersani aperto al pubblico e alla comunità di Mondaino.

Il pane quotidiano è il percorso di cura e dialogo tra gli artisti in residenza e le comunità di cittadini, spettatori e abitanti dell’Arboreto. In questa cornice l’artista Chiara Bersani racconterà in dialogo con Francesca Giuliani il processo di ricerca e creazione della sua nuova opera Sottobosco di cui presenterà alcuni estratti performativi.



Ingresso a contributo libero - prenotazione consigliata