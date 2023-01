Al via "Chini 100", il viaggio italiano tra stile Liberty e Déco incentrato sulla figura di Galileo Chini

L'associazione "Italia Liberty" annuncia l'inizio delle attività sull'arte Liberty con lo spinoff "Chini 100", un colorato programma di visite guidate e mostre incentrate sulla figura di Galileo Chini. Un viaggio italiano tra stile Liberty e Déco che ha già avuto inizio in tutta la Toscana e mercoledì 18 gennaio inizia in Emilia-Romagna con la prima tappa a villa Lydia di Viserba (ore 11:30) con maioliche di Chini scoperte dall'esperto Andrea Speziali.

Domani si presenta anche il calendario delle prossime visite guidate e mostre che dureranno fino al termine del festival Art Nouveau week: dall'8 al 14 luglio prossimo.

Il programma più esteso con eventi in quasi ogni città della Regione Emilia-Romagna e resto d'Italia è atteso alla prossima edizione di "Art Nouveau week" ( 8-14 luglio 2023) quando visite guidate anche da più di un giorno, mostre, conferenze e performance condurranno il pubblico in un'atmosfera ricercata e inedita sotto certi aspetti. Luoghi vissuti dalla ricca borghesia che per amor dello stile aprono i cancelli in esclusiva ai soci di Italia Liberty.



Chini 100 - Poichè si celebrano i cent'anni da quando inaugurarono le Terme Berzieri a Salsomaggiore, 27 maggio 1923 tutto trova affinità con il tema dell'Acqua - già eletto argomento chiave di Art Nouveau week - offrendo al pubblico un tour di una settimana ricco di visite guidate in edifici e parchi legati al gusto e al benessere termale.

Riti, miti e leggende fungono da appeal in un viaggio di meraviglie, alludendo alla Chimera rappresentata nei decori delle Terme Berzieri.

L'Italia gode di un tesoro tutto da censire. Quella di Chini 100 è l'occasione giusta per riscoprire un'autore anche con la previsione di un catalogo ragionato delle opere che già si trova in digitale sul sito: www.galileochini.it.