il Christmas Gala Tour 2022-2023 riporta Alis a Rimini

Dopo 5 anni il 3 e 4 dicembre 2022 torna all’RDS Stadium a Rimini Alis-Christmas Gala con i migliori artisti del Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil sempre con grande energia, tanta passione e tutto l’amore per le arti circensi. ??Torneranno, quindi, le meraviglie e le emozioni dello spettacolo ALIS con il Christmas Gala Tour 2022-2023. Ci saranno novità e sorprese, perché ogni spettacolo e ogni tour non sono mai uguali ai precedenti. Per quasi 2 ore, senza interruzioni e senza usare animali, ALIS prenderà per mano il pubblico di ogni età e lo accompagnerà in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità umane, attraverso una trama suggestiva, ricca di atmosfere ispirate alla letteratura fantastica dell'800 e al capolavoro del romanziere Lewis Carroll. In scena equilibristi, acrobati, giocolieri, clown, cantanti e musicisti, che rappresentano l’élite mondiale delle arti circensi contemporanee.?ALIS presenterà 12 numeri che interpretano l’eccellenza assoluta del circo contemporaneo mondiale, una sorta di Gran Gala. Artefici di queste performance uniche 23 artisti. Sono le star acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo, pluripremiate con i riconoscimenti più ambiti e prestigiosi per le performance che le hanno rese famose, ma anche con numeri inediti creati appositamente per lo spettacolo ALIS. E ci sono anche i nuovi talenti, accuratamente selezionati da Le Cirque WTP e destinati a raccoglierne l’eredità per diventare le stelle di domani. Il tutto sarà sempre magistralmente orchestrato da Onofrio Colucci, Direttore Artistico e Maestro di Cerimonia in scena, dotato di una solida esperienza e riconosciuto a livello internazionale. Si è esibito in 50 Paesi con oltre 4.000 repliche ed è stato protagonista delle più importanti produzioni del Cirque du Soleil, come O a Las Vegas, Zaia a Macao, Zed a Tokyo.

Prevendite e Info su ALISTICKET.IT



