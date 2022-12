Regali dell'ultimo minuto, con "Christmas Shopping Night" i negozi restano aperti fino alle 23

C’è tanta voglia di brindare ad un futuro migliore, così una cinquantina di commercianti ha deciso di organizzare la Christmas Shopping Night, aprendo le loro boutique anche in orario serale.

Venerdì 23 dicembre i negozi resteranno aperti oltre l’orario consueto per brindare al Natale con i propri clienti e, perché no, anche per aiutare chi è in ritardo con i regali.



"Vogliamo rendere lo shopping natalizio un’esperienza diversa, più serena, accompagnando il cliente nella scelta del regalo, magari sorseggiando un bicchiere di vino e facendo due chiacchiere.

Sarà sicuramente una grossa emozione visitare il nostro centro storico di sera, illuminato dalle luci: Piazza Cavour, coperta da un soffitto di stelle, il grande e colorato albero in piazza Tre Martiri, gli Angeli tridimensionali all’arco D’augusto."



accompagneranno la serata nei vari bar e ristoranti del centro.