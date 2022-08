San Leo omaggia Mina con “Ciao, diavolo, ciao!”

Indirizzo non disponibile

Un viaggio in musica attraverso i grandi successi di Mina.

“Ciao, diavolo, ciao!” è il titolo dell'appuntamento in programma per mercoledì 10 agosto in piazza Dante Alighieri, nella suggestiva cornice di San Leo, a partire dalle 21:30.

Una serata a ingresso gratuito che vedrà salire sul palco Claudia Cieli (voce), Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Giuseppe Zanca (basso), Stefano Paolini (batteria), pronti a interpretare la grande musica della Tigre di Cremona.