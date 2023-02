"Ciao Eugenio!", va in scena l'omaggio al maestro Allegri

Reunion di attori in nome di Eugenio Allegri, sabato 25 Febbraio alle ore 20:30 al Villa, nella Giornata della Commedia dell’Arte, evento speciale della Calda Stagione del Teatro Villa.

Ciao Eugenio! è un omaggio al grande Maestro Eugenio Allegri, scomparso prematuramente a maggio dell’anno scorso, fra letture tratte dai suoi successi, ricordi ed aneddoti. La giornata non è scelta a caso: nella Giornata della Commedia dell’Arte si celebrano le origini della forma teatrale italiana peculiare, celebre fra il grande pubblico per le abilità dei “comici” fra maschere, lazzi e comicità, ma divenuta anche fondamentale palestra per il lavoro dell’attore nonché riconosciuto esempio di teatro di travolgente energia ed abilità. E fu proprio Allegri fra i maggiori cultori e maestri di quest’arte, capace di fare ridere e sognare con doti di interprete indiscusse.

Nato a Collegno e diplomato nel 1979 alla Scuola Galante Garrone di Bologna, Eugenio Allegri è stato attore e regista di riconosciuto talento, lavorando, fra gli altri, con Leo De Berardinis, Dario Fo, Gabriele Vacis, Vittorio Franceschi e Leo Muscato. Approdato sui palchi della Commedia dell’arte negli anni ’80 con la compagnia internazionale TAG teatro di Venezia, la sua ricerca artistica si è da sempre incentrata sull’intreccio costante fra il linguaggio del teatro popolare e la creazione di drammaturgie originali. Ma quel che maggiormente resta del ricordo di Allegri è la sua grande maestria di attore non solo dell’utilizzo delle molteplici maschere ma anche nella creazione di personaggi indimenticabili che ha portato in scena con originalità e carisma comico: da “Novecento” di Baricco a “Cyrano” di Rostand, da” Uccelli” di Aristofane al matto di “Morte accidentale di un anarchico” di Dario Fo, solo per citane alcuni. Dopo essere già stato protagonista a metà anni '90 al Festival di Santarcangelo diretto da Leo de Berardinis, Allegri tornò a Rimini nel 2005 per creare, con un cast tutti riminese, La Saga dei Malatesti, spettacolo di Commedia dell’Arte ispirato a vicende di storia locale.

Gli attori e le attrici di quello spettacolo, si riuniscono per l’occasione sabato 25 Febbraio in una serata che vuole essere una festa del teatro d’attore ogni attore interpreterà un brano dai repertori di Eugenio o dal proprio bagaglio artistico, fortemente influenzato ed ispirato dal Maestro. Ospiti anche Alessia Donadio, attrice e collaboratrice di lunga data, e Silvio Castiglioni, che porterà il suo personale omaggio. Durante la serata anche video inediti, a cura di Teatro Europeo Plautino, che entreranno poi a far parte del costituendo “Archivio Allegri”.



Ingresso libero su prenotazione.