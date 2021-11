Classico nel contemporaneo, Biba Giacchetti con “Elliot Erwitt e Steve McCurry”

Si conferma a Riccione il successo del ciclo di conversazioni d’arte “Il Classico nel Contemporaneo” quest’anno dedicato a Arte e moda. Dialogo nel tempo. Domenica 21 novembre, dalle ore 16.30, per il terzo appuntamento al Palazzo del Turismo sarà protagonista Biba Giacchetti, con l’incontro dal titolo “Elliott Erwitt e Steve McCurry. La grande fotografia incontra la moda”. Giacchetti offrirà una lettura inconsueta della fotografia d’autore che sa trasportare nel suo mondo visionario le creazioni dei grandi stilisti e i marchi più prestigiosi in un gioco di affinità e contrasti. Una preziosa occasione sia per conoscere la storia delle immagini divenute ormai iconiche dei due grandi maestri, sia per apprezzare la loro capacità di cogliere le suggestioni artistiche che la moda nella sua accezione più alta sa esprimere. Il risultato sorprendente di queste collaborazioni, premiate con award internazionali, come la campagna realizzata per Valentino da Steve McCurry, sarà illustrato con la narrazione per immagini del connubio sorprendente fra l’oggetto di moda che racconta la sua storia e il mondo dell’artista che intesse a sua volta la sua storia.

Biba Giacchetti, dopo aver lavorato per molto tempo nel campo della comunicazione, da 25 anni si occupa esclusivamente di grande fotografia d’autore e lavora con i più grandi fotografi del mondo come Elliott Erwitt, Duane Michals, Steve McCurry, James Nachtwey, Mary Ellen Mark. Cura mostre, scrive di fotografia, pubblica numerosi volumi e si occupa delle acquisizioni di stampe fine art per collezionisti pubblici e privati.

La rassegna di incontri è promossa dall’assessorato Turismo Sport Cultura Eventi della Città di Riccione, con la cura artistica di Sara Andruccioli. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Inizio alle ore 17:00; accesso alla sala dalle ore 16:30 per permettere il controllo del green pass. Info e approfondimenti: 0541 693534 - 426050 www.riccione.it



