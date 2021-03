“Come faccio con mio figlio che è sempre attaccato al telefono?” risponde lo psicologo Matteo Lancini

Martedì 16 marzo alle 20.45 si svolgerà l’incontro dal titolo “Adolescenti on-life”: crescere nella società di internet e del narcisismo”, per comprendere meglio la relazione tra adolescenti e mondo online. L’incontro rientra nel ciclo degli appuntamenti organizzati dal Centro per le famiglie dedicati a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi preadolescenti e adolescenti.

Relatore dell’incontro sarà lo psicologo-psicoterapeuta Matteo Lancini, autore del libro “Adolescenti navigati: come sostenere la crescita dei nativi digitali”, presidente della Fondazione Minotauro e con Martina Socrate, web creator seguita da oltre un milione di follower.

“Come faccio con mio figlio che è sempre attaccato al telefono?” Questa è la domanda a cui spesso i genitori sentono l’esigenza di trovar una risposta. Le tecnologie stanno riadattando i modelli educativi nei confronti degli adolescenti e fin dai primi anni di vita è importante educare il bambino ad un uso consapevole. La relazione educativa tra genitore e figlio resta la chiave per promuovere un uso sano degli strumenti digitali.

L'incontro si svolgerà in modalità videoconferenza, su Cisco Webex - è sufficiente scaricare l'app gratuita da qualsiasi dispositivo (pc, smartphone o tablet): https://ilmillepiedi-coop-soc-rimini.webex.com/ilmillepiedi-coop-soc-rimini-it/j.php?MTID=m7f15b5695e4adff91ef50ed719ef2cdd