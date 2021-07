Cine Bistrot all'Arena Lido. Si parte con l'Oscar "Minari" e l'asian food

Indirizzo non disponibile

All'Arena Lido si accendono i riflettori sul Cine Bistrot. Ogni martedì alla darsena di Rimini la proiezione delle opere dei più rappresentativi registi statunitensi, messicani, spagnoli e asiatici sarà accompagnata da menù a tema per immergersi con tutti i sensi nell'atmosfera dei film.

Primo appuntamento martedì 13 luglio, alle 21.30 con la proiezione del film premio Oscar “Minari” (di Lee Isaac Chung, 110 min, 2020), storia di una famiglia di immigrati sudcoreani pronta a tutto pur di inseguire il sogno americano.

Per aggiungere il senso del gusto alla visione e alle emozioni del film, chi lo desidera potrà gustare il menù asian proposto da Chiama Cucina: profumatissimo pollo Panang con riso jasmine e Yaki udon con verdure e gamberi, la tradizionale pasta giapponese.

Cine Bistrot continuerà il viaggio nei mondi narrati dai registi martedì 20 con “Il processo ai Chicago 7” e il menù tipico americano; martedì 27 con “Rifkin's festival” e il menù spagnolo con le classiche tapas.

Per la cena, al costo di 16 euro oltre al prezzo del biglietto, è gradita la prenotazione tramite Messenger sulla pagina Facebook di Arena Lido www.facebook.com/arenalidorimini

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20, prevendite su Liveticket e Ticketone. Prezzi Cinema: 7 € intero; 6 € ridotto; bambini 5/12 anni: 5 €