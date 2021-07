Torna Cine Bistrot, primo appuntamento con "Il processo ai Chicago 7" e il menù americano

Torna Cine Bistrot: ogni martedì sera all’Arena Lido alla darsena di Rimini la proiezione delle opere dei più rappresentativi registi internazionali accompagnata da menù a tema per immergersi con tutti i sensi nell'atmosfera dei film. Martedì 20 luglio alle 21.30 “Il processo ai Chicago 7” (di Aaron Sorkin, 129 min, 2020). Golden Globe al regista e un cast stellare per narrare il processo ai cosiddetti Chicago Seven, un gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam accusati di aver cospirato per causare lo scontro tra manifestanti e Guardia Nazionale avvenuto il 28 agosto 1968 a Chicago in occasione delle proteste alla convention del Partito Democratico. Quella che doveva essere una protesta pacifica si trasforma in un violento scontro con la polizia, dando luogo a uno dei più celebri processi della storia. Per aggiungere il senso del gusto alla visione e alle emozioni del film, chi lo desidera potrà gustare il menù americano proposto in collaborazione con "Come stai?" e Darsena Sunset bar. Cine Bistrot continuerà il viaggio nei mondi narrati dai registi martedì 27 con “Rifkin's festival” e il menù spagnolo. Per la cena, al costo di 16 euro oltre al prezzo del biglietto, è gradita la prenotazione tramite Messenger sulla pagina Facebook di Arena Lido www.facebook.com/arenalidorimini

Platea numerata con assegnazione delle poltrone. Apertura biglietteria cinema ore 20. Prezzi Cinema: 7 euro intero; 6 euro ridotto; bambini 5/12 anni: 5 euro.

Non viene richiesto green pass o tampone; gli ampi spazi all’aperto di Arena Lido permettono il distanziamento e il rispetto delle disposizioni anti Covid19; si accede all'Arena indossando la mascherina, che potrà essere tolta una volta raggiunto il proprio posto a sedere; all'interno dell'Arena è disponibile gel disinfettante per le mani.



