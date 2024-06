Ciné e Festival del Sole, Riccione si prepara per l'ultimo weekend del mese di giugno

Prosegue l’estate “Sotto il sole di Riccione” con tantissimi appuntamenti che spaziano tra cinema, sport, eventi per bambini, mostra, cultura e moltissimo altro.

Ciné in città

“Ciné in città” trasforma piazzale Ceccarini in una sala cinematografica en plein air, con una ricca programmazione di anteprime, eventi speciali e incontri con i principali volti del cinema italiano.

Le proiezioni nell’arena di piazzale Ceccarini sono a ingresso libero, nel limite dei posti disponibili. Dopo il film per bambini dedicati al personaggio di “Cattivissimo me”, si comincia sabato 29 giugno alle ore 21,30 con l’evento speciale Emilia Romagna Film Commission per i 10 anni di cinema, in compagnia del direttore Fabio Abagnato che ripercorre i 10 anni di attività prima della proiezione del film “50 km all’ora”. Domenica 30 giugno (ore 21,30), evento speciale Rai Fiction con l’anteprima dedicata all’ispettore Gerri, cui parteciperà l’attore Giulio Beranek.

Festival del Sole

Dal 30 giugno al 5 luglio torna a Riccione uno degli eventi più attesi di sempre, il Festival del Sole, giunto alla diciassettesima edizione, l’evento di “ginnastica per tutti” più grande di tutta l’Europa meridionale. Il Festival comincia il 30 giugno con la grande parata (inizio ore 21, ritrovo alle 20,30 nel centro della città) di tutti i partecipanti e lo spettacolo inaugurale di musica e danza. Nelle giornate seguenti prenderà il via un ricco programma con allenamenti al mattino, performance pomeridiane, esibizioni nelle tre grandi arene sul lungomare. La serata conclusiva del 5 luglio si conferma come l’evento più sentito, dove la forza e l’entusiasmo degli atleti esploderanno in uno spettacolo memorabile che culmina proprio nel weekend della Notte Rosa.

Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio

La mostra allestita a Villa Mussolini e dedicata a una delle più acclamate rappresentanti della street photography apre al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, tutti i giorni escluso il lunedì. A partire dal 28 giugno, tutti i venerdì d’estate sarà possibile visitare la mostra con una guida esperta.

Sport e benessere

Fino al 30 giugno lo Stadio del nuoto ospita i “Campionati italiani Master”, uno dei trofei più partecipati del circuito della Federazione Italiana Nuoto dedicato ai Master, cui partecipano 3.700 atleti e che spesso sono stati occasione di nuovi record italiani, europei e mondiali.

Dal 28 al 30 giugno, torna a Riccione un appuntamento consolidato nell’ambito degli sport rotellistici, l’“International Skate Team Trophy”, giunto alla 18esima edizione. Le gare si terranno al Playhall di viale Carpi e vedranno la partecipazione di più di 1.000 atleti provenienti da tutta Italia e da Spagna, Estonia e Francia. Come da tradizione, si conferma uno degli appuntamenti più attesi da sempre il “Gran Galà", lo spettacolo emozionante che vedrà esibirsi formazioni di eccellenza nella pista Giardini Montanari (viale Milano 24), in programma sabato 29 giugno alle ore 21.

Gli eventi dedicati al benessere fisico e mentale si rinnovano ogni sabato (ore 6,30) con “Le albe dello Yoga”, nel parco di Villa Mussolini, con l’insegnante Renza Bellei. La partecipazione è a offerta libera e occorre portare con sé un tappetino.

Gli eventi per i bambini

“Pane Burro e Burattini”, il festival diffuso di teatro di figura e animazione, debutta a Riccione venerdì 28 giugno nella piazza di Spontricciolo (viale Saluzzo 7/1) con I burattini di Mattia ne “Il rapimento della principessa Gisella”, uno spettacolo di burattini a guanto in baracca della tradizione emiliano-romagnola, una storia divertente per tutte le età che narra la scomparsa della principessa Gisella e le imprese di Fagiolino, un finto stregone incaricato dal Re di riportare la giovane sana e salva a casa.

Nell’Arena di “Ciné in città”, sabato 29 giugno (ore 19) è in programma “Cattivissimo me”, seguito domenica 23 giugno da “Cattivissimo me 2”, due proiezioni che attraverso umorismo e azione esplorano temi che spaziano tra famiglia, amicizia e riscatto personale.

Ai Giardini dell’Alba (via Cilea), dal 28 giugno (ore 21) tornano i graditi appuntamenti per i bambini in vacanza con le famiglie che fanno sorridere anche i più grandi. “Alba for kids” prende il via venerdì 28 giugno e torna il 19 luglio, il 9 e il 30 agosto, a partire dalle ore 21.

“Alba for kids” propone per l’edizione estate 2024 un programma vario e divertente, in compagnia di trampolieri, artisti di strada, clown, giocolieri e teatranti, che renderanno le serate dei giovani ospiti allegre ed entusiasmanti, per viaggiare insieme con la fantasia in un piccolo mondo incantato, tra stupore, curiosità e grasse risate.

La musica classica, lirica e quella della tradizione

Giovedì 27 giugno, alle ore 21, piazza Sacco e Vanzetti si anima con la musica folk live dell’Orchestra Cavalli; venerdì 28 giugno (ore 21) Riccione Paese si accende con il folklore romagnolo mentre piazzale San Martino ospita il concerto del Coro lirico Perla Verde e della Banda musicale di Mondaino.

Domenica 30 giugno il parco di Villa Lodi Fè ospita il concerto di musica classica “Sotto l’azzurro cielo della musica”. L'evento inizia alle ore 18 con una degustazione di vini della Repubblica di Moldova, dove il settore vitivinicolo rappresenta una vera eccellenza e con un'esposizione di prodotti artigianali e gastronomici delle comunità moldave stabilite a Riccione e Rimini. Alle ore 19 si terrà il concerto di musica classica per favorire l’incontro tra le due comunità che vedrà la partecipazione della giovane pianista Martina Meola, studentessa presso il prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, detentrice di numerosi premi internazionali e della violinista Diana Lupascu, vincitrice di prestigiosi premi in concorsi internazionali. Le artiste vantano una fitta attività concertistica in tutta Europa. L'evento è a ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Sala Granturismo al Palazzo del Turismo.

Gli altri appuntamenti

Ogni giovedì sera (dalle ore 19) pittura en plein air con gli artisti de “I giovedì dell’arte” sul lungomare nel tratto compreso tra il piazzale del Porto e le zone di spiaggia 88/90.

Ogni sabato, mercatini di hobbisti e artigiani sul Lungomare Goethe nei pressi della zona balneare 115.