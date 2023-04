Al cinema ora si va con la barca, tutto pronto per il maxi schermo del Drive in nautico

Si alzano le stelle in cielo e cala la luce in sala, parte così “Un Mare di Cinema” l’unico Drive in nautico a ora conosciuto. Così a Bellaria Igea Marina inizia l’estate 2023 denominata “Energy Bim” con un evento d’apertura richiestissimo, dopo il grande successo dello scorso anno. Curato e organizzato da Fondazione Verdeblu in collaborazione con Approdi srl, Circolo Nautico e Diportisti e il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina.

Sabato 13 maggio alle ore 21 si accenderanno i riflettori su un cinema alternativo, direttamente visibile dalle imbarcazioni messe a disposizione dei partecipanti dal Circolo Nautico e Circolo Diportisti di Bellaria Igea Marina. Una suggestiva arena galleggiante attorno a un mega schermo situato a poca distanza dal porto canale, andrà a creare una magica atmosfera immersi in uno scenario che darà all’esperienza del cinema un sapore di esclusività. La partecipazione per il pubblico è gratuita, previa prenotazione presso Fondazione Verdeblu, fino a esaurimento posti sui natanti messi gentilmente a disposizione dei circoli nautici cittadini.

La serata è una delle diverse attività collegate alla quarantunesima edizione del Bellaria Film Festival, che partirà il 10 maggio, per terminare il 14. Nel 2022 l’iniziativa è andata in over booking in pochissimi giorni, registrando un forte entusiasmo da parte non solo degli amanti del cinema ma anche coloro, tra concittadini, ospiti delle città limitrofe e turisti, incuriositi dall’insolita location di un film in mezzo al mare.

Cullati dalle dolci onde marine e la brezza estiva, gli spettatori potranno godersi il film proiettato sul ledwall fissato a bordo della motonave Super Tayfun. Quest’anno sarà trasmesso “Bim, bum, bam”: una commedia girata nel 1981 dal regista cesenate Aurelio Chiesa, ambientata nella Riviera romagnola degli anni sessanta. Il film d’esordio di Chiesa tratta l’avvincente storia di tre giovani amici: Bibì, Nello e Macio, promettenti calciatori che rincorrono il sogno di entrare nella squadra locale di serie A. Ad attenderli, tre diversi destini: Macio, il meno dotato, riesce nel suo intento ma questo passaggio gli condizionerà la vita, affetti e amicizie comportando prestazioni sempre più scarse che lo porteranno a retrocedere come riserva in una squadra di provincia. Invece Nello abbandonerà il suo sogno di gloria, diventando bancario e infine, Bibì, il più irrequieto dei tre, finirà in una squadra di Serie C in Sicilia, lontano da casa. Un omaggio cinematografico alla Romagna e anche, più nel dettaglio, alla città di Bellaria Igea Marina dove nel lontano 1981 furono girate alcune scene del film.

"Un mare di cinema – spiega il presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghesi - è stato uno degli eventi più raccontati dai media nazionali nel 2022, con una partecipazione del pubblico importante da non poter soddisfare tutte le richieste. Quest’anno auspichiamo di avere più barche a disposizione, grazie alla splendida disponibilità del Circolo Nautico, del Circolo Diportisti e della Protezione Civile di Bellaria Igea Marina, al fine di poter soddisfare se non tutti, più persone possibili. Il film girato a Bellaria Igea Marina negli anni ottanta, sarà per molti un emozionante “remember” e per i giovani sarà una scoperta di come era la città Romagnola. Poi essendo incentrato su una storia di calciatori in erba, direi che riflette una tematica molto attuale, dato che molti adolescenti sognano il mondo dorato del professionismo calcistico".