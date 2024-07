Cinema con vista mare: nuovi appuntamenti all'Arena estiva dell'ex cinema Apollo di Bellaria

Ancora film sotto le stelle all’Arena ex Cinema Apollo di Bellaria dopo l’avvio della programmazione la scorsa settimana che ha fatto scoprire questo nuovo spazio dedicato al cinema open air, nell’area esterna dell’edificio liberty della zona Cagnona di Bellaria (via Muggia 16). Visioni sotto le stelle in una cornice magica, ai bordi della spiaggia, con vista mare.

La rassegna di cinema, organizzata da Approdi, porta sul grande schermo un titolo dell’ultima edizione del Bellaria Film Festival. Mercoledì 17 luglio (ore 21,30), è in programma il film vincitore del Premio Casa Rossa, Gli oceani sono i veri continenti di Tommaso Santambrogio: tre storie ambientate in un paesino cubano. Ci si può sentire uniti anche se lontani? In un paesino cubano, Santambrogio cerca la risposta raccontando tre storie: una coppia di amanti sta per separarsi (chissà per quanto); un’anziana signora vive ancora la sua storia d’amore; una coppia di bambini sogna chi saranno da grandi. In un bianco e nero denso e spirituale (si respira Salgado, ma anche la polvere di Faulkner) viene raccontata una storia di umanità e all’Umanità, in una Cuba che, lacerata tra passato e futuro, si trova a distanza del mondo là fuori, collegata ad esso solo con gli Oceani.

Venerdì 19 luglio toccherà invece ad una raffinata storia che indaga pulsioni e sentimenti, May December di Todd Haynes, straordinaria prova d’attrici per Natalie Portman e Julianne Moore. Vent’anni dopo che la loro famigerata storia d’amore sui giornali scandalistici aveva attanagliato la nazione, una coppia sposata crolla sotto la pressione quando arriva un’attrice a fare ricerche per un film sul loro passato.

Cambio di registro sabato 20 luglio con Il regno del pianeta delle scimmie di Wes Ball, sequel della fortunata saga fantascientifica. Diverse generazioni nel futuro dopo il regno di Cesare, le scimmie sono ora la specie dominante che vive armoniosamente e gli umani sono stati ridotti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico capo scimmia costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende un viaggio straziante che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che ha conosciuto del passato e a fare delle scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Tutto il programma della rassegna su: https://www.teatroastrabim.it/cinema/

Le proiezioni del mese di luglio avranno inizio alle ore 21,30.

Ingresso: 5 euro

Info: + 39 351 53 65 686 - info@teatroastrabim.it – www.teatroastrabim.it