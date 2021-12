Cinema di qualità per le feste natalizie con "La signora delle rose" e “Sull’isola di Bergman”

Da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre al cinema Tiberio di Rimini è in programma la commedia “La signora delle rose” di Pierre Pinaud con Catherine Frot, Melan Omerta e Fatsah Bouyahmed. Proiezioni alle ore 21, mercoledì anche alle ore 17. Creatrice di stupende rose da competizione, Eve ha ereditato l’attività dall’amato padre ed è diventata un punto di riferimento nell’industria floreale francese. Ma la sua è una società piccola, che può contare sull’unico aiuto della fedele segretaria Vera; con le poche serre che gestiscono, le due non sono in grado di reggere il confronto con l’approccio industriale del concorrente Lamarzelle. Sull’orlo della bancarotta, Eve recluta tre nuovi stagisti attraverso un programma di reinserimento sociale per mettere in atto un piano rocambolesco che la aiuti a creare la rosa perfetta. La signora delle rose è un’ode alle cose da farsi in modo antico, alla bellezza da ricercarsi attraverso la lentezza, per i fiori come per l’arte e per la vita di tutti i giorni.

Il nuovo anno si apre con “Sull’isola di Bergman” di Mia Hansen-Løve con Vicky Krieps, Tim Roth e Mia Wasikowska, in cartellone da sabato 1 gennaio a mercoledì 5 gennaio (proiezioni alle ore 21, sabato e mercoledì anche alle ore 17): il nuovo e luminoso film di Mia Hansen-Løve è girato sotto l’influenza dell’autore svedese ma elude qualsiasi rischio, facendo un uso saggio della sua figura tutelare. Perché l’isola dove Ingmar Bergman ha vissuto e lavorato, dove i suoi personaggi dimoravano, si fa risorsa viva, riconfigurata incessantemente da una moltitudine di temi e scarti drammatici che rilanciano la narrazione.

Da giovedì 6 gennaio a domenica 9 gennaio (proiezioni alle ore 21, giovedì, sabato e domenica anche alle ore 17) arriva l’esordio registico cinese più significativo degli ultimi anni (esordio che ha incantato gli spettatori al Festival di Cannes 2019 dove è stato presentato nella Semaine de la Critique), il film “Tiepide acque di primavera” firmato dal giovane Gu Xiaogang, una rappresentazione del destino di una famiglia, scandito dal corso della natura, l’avvicendarsi delle stagioni e la vita di un fiume. L’opera nasce dal desiderio di raccontare una saga familiare traendo ispirazione da un dipinto ritrovato su un rotolo cinese, risalente all’anno mille.

Biglietti interi € 7,00, ridotti € 6,00, ridotti Tiberio Club € 5,00.

L’accesso alla sala è consentito solo dietro esibizione del super green pass, con indosso mascherina ffp2 (obbligatoria). Posti numerati.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it