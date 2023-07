La stagione del Cinema sotto le stelle si apre con l'omaggio ad "Amarcord"

Torna il Cinema sotto le stelle nella corte del palazzo degli Agostiniani, una delle storiche rassegne che animano l’estate riminese. Attesa e molto amata dal pubblico, l’edizione 2023 è parte integrante della ricca programmazione culturale che si svilupperà per tutta la stagione, inserendosi nel percorso di candidatura che la città sta percorrendo verso il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2026.

Dal 10 luglio al 23 agosto (inizio proiezioni ore 21.30) sullo schermo della corte di via Cairoli saranno proiettati ventitre film, scelti tra i più belli della stagione, con una quota di maggioranza riservata al cinema europeo di qualità. Apre la rassegna, lunedì 10 luglio, Amarcord di Federico Fellini, nel cinquantesimo anniversario della sua uscita nelle sale italiane. Il film sarà preceduto, a partire dalle ore 21.00, dalla presentazione di due libri: Amarcord dalla A alla Z, di Davide Bagnaresi e Miro Gori (Edizioni Sabinae) e Fellini, Rimini e il sogno di Stefania Parmeggiani (Zolfo Editore). A condurre e moderare l’incontro Marco Bertozzi.

Non molto cinema italiano ma ben rappresentato: Nanni Moretti (Il sol dell’avvenire) e Marco Bellocchio (Rapito), entrambi reduci dal concorso a Cannes, Gabriele Salvatores (Il ritorno di Casanova), liberamente tratto dal romanzo dello scrittore austriaco Arthur Schnitzler e due esordi alla regia, quello sorprendente di Giuseppe Fiorello (Stranizza d’amuri) e quello del giovane Davide Gentile (Denti da squalo).

E poi thriller d’autore come Maigret di Patrice Leconte o Decision to leave di Park Chan-wook, che rende omaggio al cinema di Hitchcock, richiamando Vertigo. Ci saranno prime visioni, come Rheingold di Fatih Akin e film appena usciti come Animali selvatici di Cristian Mungiu e Emily di Frances O’ Connor.

Non mancheranno i due film più premiati dell’anno: Everything, Everywhere All at Once, l’incredibile successo mondiale di un film sul Multiverso di Daniel Kwan e Daniel Scheinert e Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh. Come ogni anno, le serate di Cartoon Club sono dedicate agli spettatori più piccoli, tra cui l’ucraino Mavka e la foresta incantata di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban.

Infine, due gli appuntamenti a ingresso libero promossi in collaborazione rispettivamente con Il palloncino rosso (Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini) e con la Fondazione Banco Alimentare, nell’ambito del Meeting per l’amicizia fra i popoli (Non morirò di fame di Umberto Spinazzola). Quest’anno si celebra anche un altro ritorno: l’intervallo a metà proiezione. Una pausa, per un saluto agli amici, quattro chiacchiere e un gelato, grazie al bar all’interno della Corte che sarà nuovamente operativo e a disposizione del pubblico.

Il programma

lunedì 10 luglio ingresso libero

presentazione dei libri Amarcord dalla A alla Z di Davide Bagnaresi e Miro Gori (Edizioni Sabinae, 2023) e Fellini, Rimini e il sogno di Stefania Parmeggiani (Zolfo Editore, 2023) con gli autori interviene Marco Bertozzi

A seguire Amarcord di Federico Fellini (Italia 1973, 125’)

giovedì 13 luglio Cartoon Club

Mavka e la foresta incantata (Mavka: The Forest Song) di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban (Ucraina 2023, 98’)

lunedì 17 luglio

Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (Italia / Francia 2023, 95’)

giovedì 20 luglio

Maigret di Patrice Leconte (Belgio 2022, 89’)

sabato 22 luglio

Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (USA 2022, 139’)

lunedì 24 luglio

Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores (Italia 2021, 95’)

martedì 25 luglio - ingresso libero

Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini (Italia 2023, 57’)

Con il regista intervengono alcuni protagonisti del film, in collaborazione con Il palloncino rosso

mercoledì 26 luglio

Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh (Irlanda 2022, 114’)

giovedì 27 luglio

Decision to Leave di Park Chan-wook (Corea del Sud 2021, 138’)

domenica 30 luglio

L’innocente (L’innocent) di Louis Garrel (Francia 2022, 99’)

lunedì 31 luglio

Mon Crime di François Ozon (Francia 2023, 102’)

mercoledì 2 agosto

Rapito di Marco Bellocchio (Italia 2023, 125’)

giovedì 3 agosto

Animali selvatici (R.M.N.) di Cristian Mungiu (Romania 2022, 125’)

lunedì 7 agosto

Passeggeri della notte (Les passagers de la nuit) di Mikhaël Hers (Francia 2022, 111’)

martedì 8 agosto

Omicidio nel West End (See How They Run) di Tom George (USA 2022, 98’)

mercoledì 9 agosto

Sì, chef! (La brigade) di Louis-Julien Petit (Francia 2022, 97’)

giovedì 10 agosto

Denti da squalo di Davide Gentile (Italia 2023, 104’)

domenica 13 agosto

Rheingold di Fatih Akin (Germania 2022, 140’)

venerdì 18 agosto

La cospirazione del Cairo (Boy from Heaven) di Tarik Saleh (Svezia 2022, 125’)

sabato 19 agosto

Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello (Italia 2023, 130’)

domenica 20 agosto

Empire of Light di Sam Mendes (USA 2022, 119’)

lunedì 21 agosto

Emily di Frances O’Connor (Gran Bretagna 2023, 130’)

martedì 22 agosto

Tutto in un giorno (En los márgenes) di Juan Diego Botto (Spagna / Belgio 2022, 109’)

mercoledì 23 agosto Meeting per l'amicizia tra i popoli ingresso libero

Non morirò di fame di Umberto Spinazzola (Italia / Canada 2023, 100’)

con il regista intervengono Giorgio Paolucci, l’attrice Chiara Merulla, il produttore Alessandro Borrelli e il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno.