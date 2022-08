A San Giovanni in Marignano proiezione del film “Le coppie”, per celebrare l’attrice scomparsa Monica Vitti

Mercoledì 24 agosto a San Giovanni in Marignano è in programma il quarto ed ultimo appuntamento della mini rassegna cinematografica "Cinema sotto la luna" nell'ambito di “Estate fuori dal Comune” con il patrocinio ed il contributo del Comune e della Regione Emilia Romagna.



Dopo il successo riscontrato con le pellicole per bambini e famiglie, “Il Re Leone” e “Ggg il Grande Gigante Gentile”, la rassegna si chiude con la grande commedia all’italiana: per l'occasione è stato scelto un titolo per celebrare la grande Monica Vitti scomparsa lo scorso 3 febbraio: "Le coppie". Il film ha per protagonisti due grandissimi attori, Monica Vitti e Alberto Sordi.

Monica Vitti, talento smisurato del cinema italiano ha lavorato con i più grandi: musa di Michelangelo Antonioni, compagna di avventure di Alberto Sordi, ma anche autrice e regista.

Unica nella sua generazione a coprire tutta la gamma di espressioni del cinema italiano: la donna borghese, nevrotica, dolente dell'incomunicabilità di Michelangelo Antonioni, ma anche la popolana, sguaiata, di un'allegria contagiosa, con Alberto Sordi. E' stata il punto di riferimento imprescindibile per tutte le attrici venute dopo di lei e diretta dai più grandi registi: fra i tanti capolavori ricordiamo “L’avventura” di Michelangelo Antonioni, “Le bambole “ di Dino Risi, “La ragazza con la pistola” di Mario Monicelli, “Polvere di stelle” di Alberto Sordi.

Nel 1995 ha ricevuto il leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia. Dal 1962 al 1995 Monica Vitti ha vinto 12 premi: David di Donatello (1963, 1969, 1971, 1974, 1976, 1979, 1984), Festival di Berlino (1984), Festival di Venezia (1995), Nastri d'Argento (1962, 1969, 1976).



Ingresso libero fino ad esaurimento posti

In caso di maltempo la proiezione avverrà nella Sala del Consiglio in via Roma n. 59