“Cinema sotto la luna”, la rassegna cinematografica per famiglie e bambini

San Giovanni in Marignano

Arriva all'Arena spettacoli di San Giovanni in Marignano la rassegna cinematografica “Cinema sotto la luna”: per tutto il mese di agosto, ogni mercoledì, sono proposti titoli dedicati a famiglie e bambini (ingresso libero).

Programma

La rassegna si apre il 3 agosto con un omaggio al grande Vittorio Gassman: “L’armata Brancaleone”, capolavoro del regista Mario Monicelli, e prosegue il 10 agosto con il film di animazione per bambini “Il Re Leone”. Il 17 agosto arriva “GGG - Il grande gigante gentile”, infine il 24 agosto è in programma un omaggio alla grande Monica Vitti, recentemente scomparsa, con il film “Le coppie”.

“Si tratta di film adatti a tutti, passati alla storia per il loro valore e speriamo che tante famiglie possano approfittare di questa opportunità – affermano congiuntamente Amministrazione comunale e Pro Loco -. Siamo felici di poter offrire questa rassegna a titolo gratuito e renderla dunque un’occasione per tutti di conoscere tante arti, letteratura, musica, cinema, teatro e poesia. Un ringraziamento alla Regione Emilia Romagna che per il secondo anno sostiene questa iniziativa”.

Tutte le serate avranno inizio alle ore 21 e saranno ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Gli eventi di “Estate fuori dal Comune” sono realizzati da Aps Pro Loco, con il patrocinio del Comune ed il contributo della Regione Emilia Romagna, LR 37