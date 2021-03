Studenti a lezione di cinema con Gianni Canova

Il Cinema Tiberio di Rimini aderisce all’iniziativa “Al cinema con i maestri”, un progetto dedicato agli studenti, ideato da Anteo e Lumière & Co. aggiudicatario del bando “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival” nell’ambito del “Piano Nazionale del Cinema per la Scuola” promosso dal MIUR e dal MIBACT.

Il progetto rivolto alle classi di studenti provenienti da Istituti scolastici secondari di I e II grado prevede la proiezione gratuita di una selezione di film italiani preceduta da un incontro introduttivo guidato dal critico cinematografico Gianni Canova, nella forma di una lezione di cinema rivolto al giovane pubblico. Per partecipare agli appuntamenti l’insegnante potrà candidare la propria classe inviando la propria adesione, entro e non oltre lunedì 15 marzo tramite mail all’indirizzo palillo@paolopagliarani.it. Le classi selezionate per il progetto (la partecipazione è limitata a quattro classi per un totale di 100 studenti compresi gli insegnanti) per il territorio di Rimini, potranno partecipare, in via del tutto gratuita, senza nessun impegno finanziario da parte degli studenti e degli istituti coinvolti.

L’incontro sarà realizzato con collegamento a distanza (via Zoom) e fruibile per le classi dalla piattaforma #iorestoinSALA. A seguire ci sarà la proiezione dei film in streaming.

Il programma del progetto propone:

Venerdì 26 marzo (in diretta dalle ore 10) La famosa invasione degli orsi in Sicilia: Gianni Canova introduce il film con la partecipazione del regista Lorenzo Mattotti. Il film è tratto dall’omonimo romanzo illustrato di Dino Buzzati, uno splendido esempio di animazione italiana dominato dalle suggestioni della fiaba, creata da un maestro della letteratura.

Mercoledì 14 aprile (in diretta dalle ore 10) Miss Marx di Susanna Nicchiarelli: il film sarà introdotto dalla regista presentata da Gianni Canova. Il film è dedicato ad Eleanor Marx, figlia di Karl Marx, impegnata a combattere per i diritti delle donne e per l’abolizione del lavoro minorile. Una chiave di lettura moderna e dirompente, a cavallo tra pubblico e privato di una donna coraggiosa da riscoprire per l’impegno politico ed intellettuale.

In data da concordare (evento registrato): Gianni Canova introduce il regista Giorgio Diritti autore del film Volevo nascondermi con Elio Germano, premiato al Festival di Berlino per la sua interpretazione, dedicato alla personalità tormentata di Antonio Ligabue, una delle espressioni artistiche più intense del Novecento.