Nuova stagione per il Cinema Tiberio, ripartenza nel segno del teatro e dell’opera lirica da Londra

Il Cinema Tiberio di Rimini riparte con una ricca stagione di film di qualità, eventi in dirette ed in differita, documentari sull’arte ed altro ancora: il primo appuntamento in cartellone, domenica 25 settembre alle ore 16:00, è lo spettacolo teatrale Prima Facie registrato all’Harold Pinter Theatre di Londra nel mese di luglio 2022.

Lo spettacolo, scritto da Suzie Miller e diretto da Justin Martin, si avvale dell’interpretazione di Jodie Comer (nota al grande pubblico per la serie “Killing Eve” e per i film “The Last Duel” e “Free Guy – un eroe per gioco”) impegnata in un tour de force di 90 minuti nei panni di un giovane e brillante avvocato impegnato nel confronto con le linee in cui il potere patriarcale della legge, l’onere della prova e la morale divergono. Lo spettacolo ha già registrato un ampio successo di pubblico in prevendita, è consigliato l’acquisto del posto

numerato su liveticket (biglietti interi 12€, ridotti 11€, ridotti Tiberio Club 10€).





in diretta dalla Royal Opera House di Londra

alle ore 20:15 (biglietti interi 12€, ridotti 11€, ridotti Tiberio Club 10€, posti numerati)è in programmadi Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, per la regia di Moshe Leiser e Patrice Caurier, con la direzione orchestrale affidata a Nicol Luisotti. Quando la giovane geisha, Cio-Cio-San, sposa l’ufficiale navale americanoPinkerton, crede di entrare in un vero matrimonio vincolante per la vita. Abbandonando la sua religione e comunità, scopre troppo tardi che per Pinkerton il loro matrimonio è solo un’illusione, con tragiche conseguenze. Con una partitura che include l’aria di Butterfly, “Un bel dì”, l’opera di Giacomo Puccini è incantevole e nel contempo struggente. La squisita produzione di Moshe Leiser e Patrice Caurier si ispira alle immagini europee del Giappone del XIX secolo.