Prossimi appuntamenti al Cinema Tiberio, documentario su Tiziano e il balletto “Mayerling” da Londra

Al Cinema Tiberio di Rimini da lunedì 3 a mercoledì 5 ottobre ritorna "La grande arte al cinema" con il documentario "Tiziano. L’impero del colore" di Laura Chiossone e Giulio Boato.

Biglietti : intero 10€, ridotto 9€, ridotto Tiberio Club 8€).

Orari : lunedì e martedì ore 21:00, martedì anche ore 17:00, mercoledì solo ore 17:00

Straordinario maestro del colore e geniale imprenditore di se stesso, tanto innovativo nella composizione di un’opera quanto nel saperla vendere, Tiziano Vecellio (1488/1490 –1576) diviene in pochi anni pittore ufficiale della Serenissima e sommo artista ricercato dalle più ricche e famose corti d’Europa. Da Ferrara a Urbino, da Mantova a Roma fino alla Spagna di Carlo V e di suo figlio Filippo II, Tiziano attraversa il secolo illuminandolo con i suoi dipinti e ispirando artisti di tutte le epoche successive. Perfetto interprete della religione e della mitologia e ritrattista

di immediata potenza espressiva, domina il suo tempo oscurando i contemporanei, sempre tenendo fede al suo motto: “l’arte è più potente della natura”.



Mercoledì 5 ottobre alle ore 20:15 in diretta dalla Royal Opera House di Londra (biglietto intero 12€, ridotto 11€, ridotto Tiberio Club 10€) è in programma il balletto Mayerling, su musiche di Frank Liszt coreografato da Kenneth McMillan. Ispirato a eventi oscuri e avvincenti della vita reale, questo classico del Royal Ballet descrive le ossessioni sessuali e morbose del principe ereditario Rodolfo che hanno portato allo scandalo di omicidio- suicidio con la sua amante Mary Vetsera. Il fascino opprimente della corte austro-ungarica nel 1880 prepara la scena per un dramma pieno di suspense di intrighi psicologici e politici mentre Rudolf si fissa sulla sua mortalità. Il balletto di Kenneth MacMillan del 1978 è considerato un capolavoro narrativo e questo

revival ricorda il coreografo scomparso 30 anni fa.