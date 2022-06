Cinquantesimo compleanno in rosa per la Biblioteca Don Milani di Villa Verucchio

Si intitola “Buon compleanno Biblioteca” la tradizionale rassegna estiva di incontri con l’autore tutta al femminile in piazza Europa a Villa Verucchio che celebra il mezzo secolo di vita della Don Milani, aperta nel 1972. Ad aprire la rassegna, giovedì 16 giugno alle 21.15, sarà Elisa Mazzoli con “50 storie per stare insieme alle storie” per poi proseguire per quattro giovedì consecutivi fino al 7 luglio alla stessa ora. Il primo appuntamento sarà dedicato ai bambini e l’ultimo vedrà protagonista la scrittrice e traduttrice milanese esperta di storia e cultura russa Francesca Legittimo che si propone di approfondire la storia e la cultura della Russia con particolare riferimento al conflitto in corso, con “La sfinge russa” (Hoepli, 2020) il 7 luglio. A rappresentare la narrativa italiana contemporanea sono state invece invitate due tra le più celebri e apprezzate autrici italiane del momento, campionesse di incassi al botteghino: Sara Rattaro (che era già stata ospite nel 2018) con “Una felicità semplice” (Sperling&Kupfer, 2021) il 23 giugno, e Alice Basso, alla sua “prima” a Verucchio. per approfondire la conoscenza di questo paese con“Una stella senza luce” (Garzanti, 2022) il 30 giugno. Le serate sono a ingresso libero e gratuito e in caso di maltempo gli incontri si terranno nella Sala Tondini della Biblioteca.