CiocoPaese torna a ingolosire le vie del borgo

Torna nel cuore storico di Riccione Paese CiocoPaese. Da venerdì 8 a domenica 10 ottobre, le vie del borgo si coloreranno e profumeranno con le proposte dei maestri cioccolatieri provenienti da diverse regioni d’Italia.

Come da tradizione, le vie del quartiere lungo C.so F.lli Cervi, viale Diaz, piazza Matteotti, piazza Unità e piazzetta Parri saranno invase da “ciocostand”, eventi a tema, laboratori di cucina, dimostrazioni di preparazioni a base di cioccolato, spettacoli, animazione e musica. Lungo la passeggiata, si potranno degustare ed acquistare le delizie al cioccolato nelle varianti più impensabili, dagli abbinamenti tradizionali a quelli insoliti proposti dai maestri cioccolatai e anche trovare prodotti cosmetici a base di cioccolato. Inoltre, ristoranti, locali e bar parteciperanno con attività e menù a tema.

Quest’anno, per la prima volta, l’arte del cioccolato di CiocoPaese incontra l’Arte in strada dei pittori riccionesi e del territorio, un vero e proprio atelier di pittura en plein air allestito in piazza Matteotti in cui le persone avranno l’occasione di osservare gli artisti al lavoro e interagire con loro, facendosi raccontare i mille segreti delle diverse tecniche artistiche. Sarà una splendida occasione anche per i bambini e i ragazzi scoprire un mondo affascinante di stimolo a creatività e fantasia. Cristina Alifano, Cinzia Bianchi, Gianfranco Facchini, Natale Giulianelli e Maurizio Rinaldi dipingeranno dal vivo e sveleranno ai passanti curiosi i segreti della loro arte.

Altra novità: la presenza del locale riccionese Kiosquito 46 in piazzetta Parri che, oltre a proporre colazioni dolci a base di cioccolato, aperitivi e street food, avrà le sue azdore al lavoro per preparare a cuocere al momento tagliatelle al ragù da gustare per il pranzo della domenica.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre, a partire dalle ore 15:00, la festa si accenderà con l’animazione e i giochi in compagnia di Luigi Del Bianco e Marco Corona, in piazza Unità. Sempre in piazza Unità, sabato 9 ottobre alle ore 21 è in programma il concerto live di Filippo Dionigi & The Gangstar sulle più note colonne sonore dei film di Quentin Tarantino e il panorama musicale dagli anni ’60 agli anni ’90. Domenica 10 ottobre alle ore 18 si prosegue con la Revolution live band e i migliori successi della disco music anni ’70 - ’80 fino alle hit del momento.

Gli orari di CiocoPaese sono i seguenti: venerdì 8 ottobre dalle ore 16 alle 22:00.

Sabato 9 ottobre dalle ore 10:00 alle 24:00.

Domenica 10 ottobre dalle ore 10:00 alle 22:00.



