"Svarietà", il circo di Ciri Ceccarini arriva in darsena con giocoleria, fachirismo, illusionismo e lancio di coltelli

Danza, canto, circo. Ed è subito Svarietà.

Martedì 12 luglio, dalle 21,00 presso Il Rex Bar, Ciri Ceccarini, showman, cantautore, event planner sempre più quotato in riviera, torna a vestire i panni del saltimbanco grazie ad uno degli show più divertenti e esilaranti prodotto dall’artista riminese.



Nella serata in darsena ad affiancare Ciri saranno la pluripremiata danzatrice Argentina, Belen e il forzuto

Patrick Carrera, il bionic man della Romagna, da 45 anni in scena con i suoi spettacoli di giocoleria, fachirismo, clownerie, illusionismo e lancio di coltelli.

“Lo Svarietà - spiega Ciri - è tra tutto uno degli spettacoli che amo di più. In questo spazio, infatti, sempre diverso e variegato che proponiamo da 15 anni c’è davvero modo di vedere in scena uno...svario di attrazioni. Quest’anno, grazie a collaborazioni particolarmente illustri e originali, sto sperimentando in scena anche pezzi d’arte circense, dando vita a uno dei miei sogni quello di mettere in piedi un circo o comunque qualcosa che gli si avvicina molto. All’incirca un circo, diciamo così. Non mancate!”