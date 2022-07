"Circo Imbosco", cinque serate di spettacoli, laboratori, musica e street food

Mentre la cinquantaduesima edizione di Santarcangelo Festival 2022 riempie gli spazi, le strade e i locali di Santarcangelo di Romagna con pubblico, artiste e artisti di tutto il mondo (fino a domenica 17/07), una nuova occasione di spettacolo, divertimento e incontro si affaccia all’orizzonte in uno dei luoghi più affascinanti del paese.

Arriva Circo Imbosco, la rassegna di circo contemporaneo sotto chapiteau con musica all’aperto e pic-nic che dal 20 al 24 luglio animerà ogni sera dalle ore 19.00 a mezzanotte lo spazio e il tendone di Imbosco al Parco Baden Powell con spettacoli, installazioni, concerti, laboratori e street food di qualità.

Appena fuori dal paese, alle pendici della collina, ai bordi del torrente, la radura di Circo Imbosco accoglierà nel verde del grande prato spettacoli per tutte e tutti, dai 3 ai 99 anni. Qui, per 5 serate dalle ore 19.00 a mezzanotte, il pubblico potrà incontrare una proposta ogni volta diversa, tra clown, comicità, acrobatica e musica, cimentandosi in alcune pratiche circensi in un piccolo spazio laboratorio e provando l’ebrezza di salire su un tappeto volante che si libra a pochi centimetri dal suolo, girando sulle note di un pianoforte…

Circo Imbosco è un appuntamento di Santarcangelo dei Teatri, realizzato in collaborazione con TNC - Teatro Necessario Circo, nuovo centro di produzione di circo contemporaneo, Equilibrista s.r.l., Circo Keaton, con il sostegno di Comune di Santarcangelo di Romagna, Regione Emilia-Romagna, Ministero della Cultura.

Programma

Ad aprire la rassegna mercoledì 20 luglio alle ore 21.30 sarà il duo torinese Circo Pacco in 100% Paccottiglia. Alessandro Galletti e Francesco Garuti, in arte Frank Duro & Gustavo Leumann, regalano al pubblico risate a non finire in questa visual comedy irriverente e dissacrante. I due, rifiutati dal nouveau cirque e radiati dal circo classico, tentano di allestire il loro spettacolo, cercando con ogni mezzo di guadagnarsi il centro della scena e il plauso del pubblico, a colpi di numeri al limite del ridicolo. A seguire alle ore 22.30 Attacchi di swing in concerto – swing manouche. In un salottino anni ‘30 va scena il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django's Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto. Un duo swing `jazzigano´ spumeggiante, che assorbe gli elementi ritmico-armonici del jazz e del Valse francese, arricchito da strumenti a sorpresa e da una loop station che sintetizza ed amplifica il divertimento. Puro divertimento, virtuosismo musicale e comicità.

Giovedì 21 luglio alle ore 21.30 Teatro Necessario presenta Clown in libertà, di e con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Biancini, Alessandro Mori. I tre girano il mondo insieme da più di 20 anni con questo spettacolo che è diventato un classico nel circo contemporaneo italiano: un momento di euforia e libertà in cui i clown cercano di conquistarsi la platea, con ogni mezzo necessario. Uno spettacolo di clownerie fatto di musica e trovate comiche; ma anche un divertente, inaspettato concerto, continuamente interrotto dalle acrobatiche stravaganze dei musicisti. Ad esibirsi sul palco musicale alle ore 22.30 saranno Camilla e i Bomboloni alla Crema – italian geghegè. Con una accurata selezione di evergreen e perle nascoste dal vasto panorama della bella canzone anni ’60 la scintillante Camilla con il suo cabaret di frizzanti Bomboloni è pronta a farvi ballare, divertire e darvi qualche consiglio d’amore a ritmo di twist nostrano.

Venerdì 22 luglio alle ore 21.30 andrà in scena Circo Carpa Diem nell’ultimo loro lavoro Doppio Zero. Luca Sartor e Katharina Gruener: lui è ingenuo, distratto, sognatore; lei è energia pura, velocità e movimento. Insieme sono come l'acqua e la farina. Buffi, teneri e surreali, i due impastano a quattro mani e, mentre attendono che il pane lieviti e sia cotto, ci regalano un viaggio nel tempo e nei sentimenti, accompagnati dalle canzonette degli anni ’50 e da talentuosi numeri acrobati. La musica dalle ore 22.30 sarà quella dei The Caribbean Delights – original rocksteady/reggae, una all star band della east coast romagnola che stuzzicherà i palati più sopraffini con specialità sonore, a base di early reggae e rocksteady con venature di ska, soul, funk e calypso. Uno show esplosivo ed avvolgente a cui è impossibile resistere.

Sabato 23 luglio torna sul palco Teatro Necessario alle ore 21.30 con Nuova Barberia Carloni. Tre clown senza lavoro rilevano un’antica barberia, determinati a riportarla ai fasti di un tempo, quando il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, intratteneva i suoi ospiti… E, naturalmente, faceva barba e capelli. I tre aspiranti barbieri, un po’ acrobati e un po’ musicisti, ostentano orgogliosi il proprio talento. Il cliente ne uscirà pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito. A seguire dalle 22.30 Man Y Miguel & Los Borrachos Bros – mexican garage. Un mix di idee originali e canzoni inedite, alcune in spagnolo, in stile folk and psych 60es, con influenze Yardbirds, Buffalo Springfield, Love, Neil Young; ma anche atmosfere western in stile Ennio Morricone mischiate a latin rock, cumbia psychedelica; ma anche folk stile mexican mariachi con sonorità garage 60's…

A chiudere la rassegna domenica 24 luglio sarà di nuovo Teatro Necessario in Clown in libertà. Dalle ore 22.30 Tonino 3000 in concerto – laser punk conclude la rassegna. Fondatore del collettivo Falafel Fazz Familia, Tonino3000 rimescola brandelli di brani africani per comporre inni disperati e mantra incoraggianti. Figlio di un futuro che non si è mai realizzato, porta in giro il suo spettacolo armato solo di microfono, computer e tastiera laser (powered by Jesa Old-Fi).

Ogni sera dalle 19.00 alle 21.30 La dinamica del controvento cullerà gli spettatori al suono delle note suonate da Irene Michailidis. Chi sale a bordo di questo affascinante carosello musicale, viaggia lontano senza dover muovere un passo. Un sogno ad occhi aperti, un momento di sospensione, un gioco ipnotico, in cui farsi trasportare dal lento movimento di un tappeto che si libra a mezz’aria, ruotando senza sosta. Un invito a lasciare a terra peso, gravità, pensieri e a varcare la soglia di un mondo in cui la musica riempie il tempo, una pagina dopo l’altra, un giro dopo l’altro. L’installazione musicale è nata in Francia ed è stata realizzata da Julien Lett; dal 2019 gira l'Italia con la direzione artistica di Leonardo Adorni, realizzata da Teatro Necessario con il festival Tutti Matti per Colorno e il sostegno dell'Institut Francais di Roma.

Infine a completare il programma la scuola Circo Keaton di Rimini proporrà ogni giorno delle sessioni laboratoriali dalle 19 alle 21.30 in cui cimentarsi con alcune pratiche circensi ad accesso libero e gratuito. E ogni sera sarà in funzione il bar per aperitivi al tramonto e cene sotto le stelle, grazie a una proposta di street food di qualità.

L’ingresso ai concerti, all’area bar e ai laboratori è libero. I biglietti per gli spettacoli di circo contemporaneo sono in vendita online da lunedì 18/07 e sul posto ogni sera dalle ore 19.00 (10 € intero, 5 € ridotto fino ai 12 anni). L’accesso a La dinamica del controvento avviene sul posto (1 € per tutte e tutti). Gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo.