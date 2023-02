A "Circuito Divino 2023" si brinda alle eccellenze vinicole di Romagna

Lunedì 20 febbraio al Misano World Circuit Marco Simoncelli di Misano Adriatico si svolgerà “Circuito Divino 2023 – Vini di Romagna, un capolavoro!”, il salone professionale dei vini DOP e IGP della Romagna dedicato alla ristorazione della Riviera.

La manifestazione si sviluppa su un pomeriggio intero (dalle 12 alle 19), per consentire esclusivamente ai professionisti dell’Ho.Re.Ca. (hotel, ristoranti, enoteche, winebar, catering, distributori, operatori del settore) di conoscere e scoprire numerose cantine e tantissimi vini di qualità, scelte interessanti in vista dell’imminente stagione estiva.

«In un’epoca che ha compreso il valore della territorialità e che sta svoltando verso produzioni sostenibili e a Km zero, anche l’offerta dei pubblici esercizi si sta convertendo alle buone specialità locali, nella convinzione di compiacere così i desiderata del pubblico e cogliendo in ciò anche l’espressione di un valore moltiplicato: quel patto di territorio che orgogliosamente manifesta la coesione di una comunità nel promuovere insieme tutto quel bello e buono che rende evidente e ben riconoscibile l’eccellenza regionale emiliano-romagnola», dichiara Ruenza Santandrea, Presidente del Consorzio Vini di Romagna, che ha organizzato l’evento.