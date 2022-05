In scena a Cattolica “Circus”, uno spettacolo dedicato all’affascinante mondo dell’arte circense

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 28 maggio, ore 21 e domenica 29 maggio, ore 18 in occasione del 40° anniversario dalla nascita, il Regina Centro Danza di Erika Rifelli porta in scena al Teatro Regina di Cattolica “Circus”, uno spettacolo dedicato all’affascinante mondo dell’arte circense, in tutte le sue sfaccettature: ironiche e allegre, ma anche malinconiche e commoventi.