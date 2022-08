Lo showman Ciri Ceccarini a Rivazzurra, due serate all’insegna di dj set e dress code total white

Doppio appuntamento, giovedì 11 agosto e venerdì 12 agosto a partire dalle ore 21:00 con con il cantautore, showman e performer Ciri Ceccarini al Bar Blanc di Rivazzurra (viale Regina Margherita, 125). Musica davvero per tutti i gusti nell’accoppiata di serate ideate e condotte dall’artista riminese.

Attesissimo, nella serata di giovedì 11, il Blanc Party. Dj set con i migliori e più celebri brani della tradizione italiana remixati live da Ciri in consolle. Dress code e protagonista della serata, oltre alla musica e al ritmo, il bianco, lasciapassare d’obbligo per tutti gli ospiti del locale.

Venerdì 12 torna la tradizionale serata Top of the Music con le più belle canzoni italiane e internazionali suonate e interpretate da Ciri Ceccarini che per l’occasione scenderà dalla consolle e tornerà ad imbracciare la chitarra come nella migliore tradizione delle feste rivierasche aspettando il Ferragosto.