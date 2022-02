City Tour alla scoperta dei luoghi di Giulietta e Federico e la storia d'amore di Sigismondo e Isotta

Sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 VisitRimini organizza due passeggiate: tra i luoghi più amati dal regista Federico Fellini e alla scoperta della storia d’amore tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta.

La prima passeggiata è organizzata per sabato 12 febbraio, ore 15.30, ed è dedicata a Giulietta e Federico un amore per l'arte, il loro amore per tutta la vita. ?Questa emozionante passeggiata propone i luoghi amati dal Regista Premio Oscar Federico Fellini e dalla pluripremiata attrice e moglie Giulietta Masina (David di Donatello, Nastri d'Argento, Festival di Cannes, Premio Bafta etc).?Vengono ripercorsi i luoghi della memoria, quelli vissuti dal regista e quelli ricostruiti nei suoi film conditi da aneddoti sulla coppia e il loro amore.?Un vero "Amarcord" nei luoghi felliniani per eccellenza: partendo dal Borgo San Giuliano, antico borgo di Pescatori, attraversando le vie coi Murales dedicate al regista e a Giulietta, il cinema Fulgor per arrivare alla piazza dei Sogni e il nuovo museo Fellini (in esterna). Costo € 12 adulti, € 8 bambini 6-14 anni. La seconda si svolge domenica 13 febbraio, ore 10.30, in occasione della festa più romantica di tutto l’anno. Si andrà alla scoperta della storia d’amore più intrigante ed emozionante di tutti i tempi: quella tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468.?La guida accompagnerà i partecipanti all’esterno di Castel Sismondo, residenza-fortezza di Sigismondo, che dedicò un’intera ala alla sua Isotta, e testimonianza fisica del potere del Signore di Romagna per eccellenza, insieme al Palazzo dell’Arengo nella suggestiva Piazza Cavour. La visita continuerà al magnifico Tempio Malatestiano, nato dall’ingegno dei migliori artisti ed intellettuali del tempo: Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo dè Pasti e Roberto Valturio, e luogo del loro riposo eterno ed imperituro amore. A ritroso sui passi dei due amanti prima, e sposi legittimi poi nel 1456, la storia del loro amore verrà narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d’arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura: infatti la figura di Isotta ha ispirato anche il poeta Ezra Pound nei suoi canti malatestiani.Costo: € 12 adulti € 8 bambini 6-14 anni. E' obbligatorio indossare la mascherina. La quota non include l'offerta per il Tempio Malatestiano??Entrambe le visite partiranno dal Visitor Center Rimini ??