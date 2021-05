City Tour tra Urban Art e In bici tra ville e colonie

Sabato 15 maggio dalle ore 15.30 visita guidata nel borgo San Giuliano con ‘Urban art: tracce di memoria sui muri della città’. Un itinerario guidato tra le vie del borgo alla scoperta di una visione, un ricordo, sulle parete variopinte delle case dove si trovano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo (e.g. Federico Fellini,) piccole e grandi «macchiette» che da tempo dialogano con il presente. Per poi arrivare al plurisecolare Ponte di Tiberio, oggetto privilegiato delle nuove emergenze culturali, incarnate da giovani street writers. Mentre domenica 16 maggio dalle ore 10.30 appuntamento con "In bici tra ville e colonie" Un emozionante tour in sella ad una bicicletta fra ville Liberty e vecchie colonie in cui saranno raccontati fatti, episodi e aneddoti divertenti di una Rimini che non c’è più. ma non per tutti. In questo tour dal sapore nostalgico andremo a visitare le ville storiche come Villa Baldini, Villa Solinas e il Villino Cacciaguerra (Embassy) e le colonie legate al Ventennio che hanno segnato la costa romagnola: la Bolognese, la Forlivese e la Novarese. Le colonie raggiunsero il loro momento di massima prosperità durante il regime fascista poiché destinate in quel periodo al soggiorno di bambini ed adolescenti per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative. Esse rappresentano la pietra miliare dello sviluppo turistico della Romagna, tanto che a loro si deve il ruolo di aver permesso la “scoperta del mare” a diverse generazioni di italiani.

I tour possono raggiungere un numero massimo di 12 partecipanti e la guida avrà un microfono per consentire a tutti di ascoltare, mantenendo le distanze di sicurezza. La prenotazione può essere fatta sul sito www.visitrimini.com oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441).