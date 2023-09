Clorophilla, Ralf, Metempsicosi e Club Couture nel gran finale della Villa delle Rose

Nel fine settimana del Motomondiale, la Villa delle Rose si schiera in prima fila con la sua programmazione.

Venerdì 8 settembre: Last Clorophilla Summer 2023. Clorophilla è un format curato da Tanja Monies, con scenografie a tema e animazione che cambiano e si succedono di continuo con una colonna sonora tech-house: uno spettacolo di rara eleganza e altrettanta energia, davvero unico nel suo genere e che si richiama alle atmosfere di Ibiza e Miami. Anche quest’anno, Clorophilla nasce d’estate alla Villa delle Rose e si trasferisce d’inverno al Matis e al Peter Pan.

Sabato 9 settembre: Club Couture. Ralf, Mappa, Tanja Monies. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, basti pensare alle sue perfiormance insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti. La serata di sabato è la prima delle due consecutive Riders Night in programma alla Villa delle Rose.

Domenica 10 settembre: Vida Loca. Animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop. Serata che costuisce il vero e proprio gran finale del lungo week-end del Motomondiale: la seconda consecutiva Riders Night con contenuti e ospiti a sorpresa

Sabato 16 settembre: Metempsicosi. Dal 1997 Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare.

Sabato 23 settembre: Club Couture Closing Party. The Cube Guys, Mappa, Tanja Monies.