Una giornata al canile insieme agli amici a quattro zampe, tra racconti, merende e il mercatino natalizio

Una giornata da trascorrere in compagnia dei "migliori amici dell’uomo" in vista delle festività, per fare amicizia con loro e conoscere più da vicino le attività e i servizi del canile comunale di Rimini attraverso i racconti dei suoi addetti e volontari.

Sabato 17 dicembre, dalle ore 10 alle ore 15, il canile "Stefano Cerni" (via San Salvatore, 32) organizza un open day natalizio aperto a tutta la cittadinanza per accogliere tutti coloro che hanno il desiderio di adottare un animale d’affezione o, semplicemente, hanno voglia di fare un giro all’interno del canile per incontrare gli amici a quattro zampe presenti e confrontarsi con chi tutti i giorni vi lavora a stretto contatto, così da chiedere consigli o raccogliere idee su come gestire meglio la convivenza in casa con un cane o un gatto.