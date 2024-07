Le stelle della musica elettronica sotto la piramide del Cocoricò

Una ricchissima programmazione è prevista per l’estate al Cocoricò, che annuncia gli eventi in programma con le leggende mondiali della musica elettronica.

Dopo il successo di Musci On, il format di Marco Carola che è tornato in Italia per la prima volta dopo oltre 10 anni e ha inaugurato il nuovo palco Horizon, adiacente alla Piramide e l’inaugurazione di Mudi Museo Discoteca, il primo museo di arte contemporanea dentro un club che ha accolto oltre 2000 visitatori nella sua serata di apertura, il Cocoricò di Riccione cala i suoi assi per la stagione estiva, con i nomi più prestigiosi dell’elettronica globale.

Il sabato, alla consolle del Cocoricò, si alterneranno nomi come quello della dj e producer di Anversa Amelie Lens, indiscussa regina della techno, Mattia Trani, tra i nomi più talentuosi del panorama italiano; il ritorno di Memorabilia, la storica serata del Cocoricò con Cirillo e Il Principe Maurice; il set dell’eclettico Clonee; il party dell’iconica 44 Label; la techno della stella partenopea Deborah De Luca; una nuova imperdibile edizione del festival Galactica (dislocata tra la Rimini Beach Arena e il Cocoricò) con icone come Nina Kraviz, Indira Paganotto, I hate models, Luca Agnelli, V111, 999999999 e molti altri; e ancora, le serate con Jospeh Capriati, Chris Stussy, Ricardo Villalobos, Enrico Sangiuliano, Ilario Alicante, la serata di Loco Dice e molti altri set per un’estate da ballare senza sosta.

Dal 1989 il club della riviera romagnola prosegue il suo percorso di ricerca e sperimentazione, senza dimenticare e onorare l’importante passato della cultura clubbing. Un luogo dove cultura, musica, rispetto e inclusione hanno sempre trovato e troveranno spazio ed espressione, simbolo della musica elettronica mondiale. Il nuovo Cocoricò, interamente rinnovato sia negli spazi interni che esterni, richiama il suo luminoso passato nella sua iconografica estetica e nelle scelte intraprese dalla direzione artistica. ?Un club promotore di una scena sempre più in fermento e importante nella storia musicale e della cultura pop italiana, in grado di aggregare gli appassionati e gli artisti più prestigiosi e interessanti del panorama attraverso i valori che da sempre l'hanno contraddistinto. Il Cocoricò è un luogo diventato il riferimento in Italia della scena elettronica e della cultura clubbing, mantenendo un equilibrio tra passato, presente e futuro. A maggio 2024 ha inaugurato MUDI Museo Discoteca, il primo museo di arte contemporanea all’interno di un club che ospita una collezione di opere di artisti italiani. Alcune opere esposte saranno presto disponibili per l'acquisto: i proventi saranno utilizzati per commissionare nuove opere, assicurando così un rinnovo costante e mantenendo il museo sempre attuale e vibrante.

Il programma di sabato 13 luglio prevede

Piramide: Clonee, Leon, Sante Sansone;

T-room: Rebekah, Valentinø;

Titilla: Gianmarco Orsini, Oriana, Dj Cream;