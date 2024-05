Al Cocoricò debutta il format "Music on" e arriva un nuovo palco di fianco alla Piramide

Sabato 1° giugno debutterà al Cocoricò Music on, il format nato dall’esigenza del dj e producer Marco Carola di condividere la sua visione della techno: propone infatti la creazione di un club sound all'avanguardia, insieme ad eventi unici in tutto il mondo. Ospiti della serata oltre al back to back di Marco Carola con Anotr e con Jamie Jones, Franky Rizardo, Ale De Tuglie, Chelina Manuhutu, Joey Daniel, Manda Moor, Da Vid, Calvin Clarke, Mahony, Jean Pierre, Frank Storm. Nel 2011, Marco Carola ha deciso di espandere il suo regno musicale e creare una casa per artisti emergenti, talentuosi e ispirati. L’evento sarà diurno e notturno, per l’occasione sarà inaugurato il nuovo palco Horizon, adiacente alla Piramide.

Dal 1989 il club della riviera romagnola prosegue il suo percorso di ricerca e sperimentazione, senza dimenticare e onorare l’importante passato della cultura clubbing. Un luogo dove cultura, musica, rispetto e amore hanno sempre trovato e troveranno spazio ed espressione, simbolo della musica elettronica mondiale. Il nuovo Cocoricò, interamente rinnovato sia negli spazi interni che esterni, richiama il suo luminoso passato nella sua iconografica estetica e nelle scelte intraprese dalla direzione artistica. Un club promotore di una scena sempre più in fermento e importante nella storia musicale e della cultura pop italiana, in grado di aggregare gli appassionati e gli artisti più prestigiosi e interessanti del panorama attraverso i valori che da sempre l'hanno contraddistinto. La missione è quella di trasformare il Cocoricò in un luogo che diventi il riferimento in Italia della scena elettronica e della cultura clubbing, mantenendo un equilibrio tra passato, presente e futuro.