Colazione in musica: 3 matinée al Museo Archeologico

Domenica 26 marzo al Museo Archeologico di Verucchio torna la rassegna musicale di Colazione in Musica, tre domeniche mattina per gustare una deliziosa colazione e ascoltare buona musica dal vivo, sotto la direzione artistica di Davide Tura, noto compositore e pianista.



L’appuntamento è alle ore 9:30 presso il Museo Archeologico per una colazione dolce e salata da gustare nelle sale dell’antica chiesa di Sant’Agostino. Dalle ore 11:00 avrà inizio la mattina in musica, con grandi interpreti e concertisti, che affronteranno repertori conosciuti ed emozionanti insieme a vere e proprie gemme di rara bellezza.



Domenica 26 marzo è dedicata a “Le Allegre note”, il coro riccionese di Voci Bianche diretto dal maestro Fabio Pecci con l'accompagnamento al pianoforte di Fabrizio Di Muro.



Domenica 2 aprile va in scena la “Danze dal Mondo” di Giacomo Rotatori, fisarmonicista marchigiano tra i più famosi e talentuosi di tutta Italia della sua generazione, vanta grandi collaborazioni e un rapporto speciale con il Maestro e amico Simone Zanchini. Spazia dal repertorio classico al folkloristico come il tango argentino e recentemente si è esibito con il quartetto della Scala di Milano.



L’ultimo appuntamento è fissato per domenica 16 aprile insieme a Davide Tura e al suo pianoforte.

Sarà insieme ad un Trio composto da altri due professionisti, Andrea Costa al Violino e Veronica Conti al Violoncello. Due grandi solisti che suonano rispettivamente con i Quintorigo e Federico Mecozzi Band.



Colazione in Musica ha un costo a persona di 15€. La prenotazione è obbligatoria.