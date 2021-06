Collezionismo, Fashion Vintage, Hand Made e Cucina Street alla collina dei poeti

Sabato 19 e domenica 20 giugno, dalle ore 17 alle ore 24, a Santarcangelo di Romagna prende vita “Rimini Marketplace presenta Collina dei Poeti”. Una location suggestiva e due date da segnare sul calendario per tutti gli appassionati del Collezionismo, del Fashion Vintage, del Hand Made ( fatto a mano) della buona Cucina Street.

Un evento per tutti coloro che avranno voglia di fare un passeggiata nel verde, dedicarsi all'ascolto e far divertire i propri bambini. L’evento si svolgerà nell’ambita location che si trova a pochi passi dal centro di Santarcangelo, la Collina dei Poeti. Uno spazio che in questi anni ha sempre amato e cercato di valorizzare serate enogastronomiche, suggestive e culturali e che, in queste due giornate, ospiterà espositori provenienti da tutta Italia, accuratamente selezionati e posizionati nella piazzetta della Collina. Non mancano gli spettacoli. Sul palcoscenico della piazzetta si esibirà il gruppo de “La Santarcangelo dei Pittori”, con un’esposizione delle loro Opere più suggestive e alcuni di essi dipingeranno

En Plein Air. Non solo pittori, ma anche artigiani con sculture in legno e in ferro. Per i bambini ci saranno spazi dedicati ad animazione ed intrattenimento con un imperdibile spettacolo di Burattini. L’ ingresso è libero.