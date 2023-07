Appuntamento con la natura: il mese di luglio è all'insegna delle bellezze paesaggistiche del territorio

Il mese di luglio è all'insegna delle bellezze e ricchezze paesaggistiche che impreziosiscono i territori dell'entroterra. E per celebrare tali risorse, domenica 9 luglio all’Osservatorio Naturalistico Valmarecchia parte la rassegna “Dalla collina al mare” alla scoperta delle rupi di Torriana e Montebello, con un primo appuntamento “Capiamo la natura con il disegno” in cui ambiente e creatività si uniscono. Si parte alle ore 10:00 dall’Osservatorio per un’escursione in Oasi accompagnati dalla guida Chiara Berton. Al rientro merenda e laboratorio di disegno "per mano" dell'illustratrice per bambini Vania Bellosi.

Alle ore 16:00 apertura del Museo del Miele (via Castello, Borgo di Montebello), e laboratorio creativo di realizzazione di candele con cera d'api.

La rassegna proseguirà poi mercoledì 26 luglio alle ore 18:00 con la serata “Il rosso del tramonto e l’argento della notte”, un’escursione al tramonto in Oasi accompagnati dalla guida Chiara Berton e dal fotografo Luca Rontini, per cogliere con alcuni scatti alcuni scorci e colori suggestivi. Al rientro aperitivo in giardino e serata sotto le stelle insieme al Gruppo Astrofili Rubicone.

Ultimo appuntamento domenica 30 luglio dedicato a “Le piante esotiche della Valmarecchia”. Ritrovo alle ore 10:00 all'Osservatorio Naturalistico Valmarecchia, escursione in Oasi accompagnati dalla guida Chiara Berton e dall'esperto botanico Sergio Montanari, alla scoperta delle specie presenti in Oasi con particolare attenzione a quelle esotiche che hanno colonizzato il territorio. Al rientro merenda/aperitivo e alle ore 16:00 apertura del Museo del Miele e laboratorio creativo di realizzazione di casette per le api.

Biglietti:

Tutti gli appuntamenti sono compresi nel biglietto di ingresso al Museo Naté:

Intero 2,50€; ridotto 2,10€; gratuito per bambini 0-5 anni.

Prenotazione obbligatoria