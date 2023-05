Una mostra per raccontare le colonie per l’infanzia in Riviera durante l'età fascista

Lunedì 8 maggio a Palazzo Gambalunga avrà luogo un appuntamento speciale della rassegna “Libri da queste parti”, curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicato a quegli straordinari monumenti “viventi” che sono le colonie.

La giornata, organizzata con la collaborazione dell’Istituto storico di Rimini, inizierà alle ore 16:30 con l’inaugurazione (Galleria dell’Immagine) della mostra storica Colonie per l'infanzia sulla Riviera Romagnola. Pedagogia e architettura di regime. Curata dagli Istituti per la storia della Resistenza ed età contemporanea di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, la mostra, accompagnata dalla proiezione di filmati Luce dell’epoca, prende in esame i diversi organismi coinvolti nella progettazione e nel funzionamento delle colonie per l’infanzia in età fascista, quando il Regime compì un imponente sforzo per la loro costruzione, spesso affidata a grandi architetti, non solo per ragioni di consenso sociale, ma per temprare le nuove generazioni al carattere militare che Mussolini voleva infondere ai nuovi italiani.

Dalla retorica fascista alle canzoncine e ai burattini. Alle ore 17:00, Stefano Pivato, storico contemporaneista, presenterà il suo libro Andare per colonie estive (Il Mulino, 2023), che racconta un trentennio di welfare per l’infanzia. Eredi degli ospizi ottocenteschi, sorti per scopi eminentemente curativi, le colonie divengono durante il Ventennio luoghi salubri pedagogicamente ispirati, e vivono una stagione non meno vitale nel secondo dopoguerra, per conoscere un declino inarrestabile negli anni Sessanta con l’affermarsi collettivo della vacanza. La storia che le colonie raccontano è quella “del costume, delle consuetudini economiche e sociali delle famiglie per oltre mezzo secolo di storia italiana”.

Il libro che Stefano Pivato presenterà in dialogo con Giuseppe Masetti (Istituto storico di Ravenna, co-curatore mostra), e Jessica Valentini (Associazione Palloncino Rosso), pone anche riflessioni che si rivelano oggi utili per poter affrontare il tema del riuso di quell’immenso patrimonio edilizio, che versa spesso nell’assoluto degrado.



Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti