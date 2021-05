Coloniale, presentazione del libro fotografico delle colonie marine riminesi

Indirizzo non disponibile

Sabato 15 maggio alle 11.30 nel Lapidario del Museo della Città, verrà presentato il libro fotografico Coloniale, volume che raccoglie le fotografie scattate dagli studenti alle colonie marine riminesi. Realizzato a conclusione del laboratorio di fotografia all’interno del progetto Corto di colonie, Per chi crea 2018 SIAE MIBACT, il volume raccoglie le immagini scattate dagli studenti del Liceo Giulio Cesare Valgimigli di Rimini, che hanno frequentato il laboratorio della fotografa Patrizia Zelano. Gli studenti durante il laboratorio hanno visitato e rappresentato secondo la propria scelta stilistica, le colonie Bolognese, Novarese, Comasca e Forlivese. Un percorso di indagine fotografica che ha portato i giovani a studiare alcuni tra i grandi fotografi contemporanei sotto la guida di una artista riconosciuta e importante come Patrizia Zelano.

Stampato da LaPieve Poligrafica Editoriale di Villa Verucchio, il volume è stato curato da Maria Rita Semprini, docente del Liceo Giulio Cesare Valgimigli e referente del progetto Corto di colonie. Il progetto del liceo riminese, vincitore del bando Per Chi Crea, si è avvalso della adesione del Comune di Rimini e la collaborazione delle Associazioni “Il Palloncino Rosso”, “Le città visibili”, “Amarcort” e ha visto la sua conclusione a dicembre 2020 con la realizzazione del cortometraggio “Racconti di Colonia”.